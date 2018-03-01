Серена Уильямс высказалась о своей игровой форме в преддверии матча с Дияс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23-кратная чемпионка «мэйджоров», американка Серена Уильямс высказалась о своей игровой форме в преддверии матча с первой женской ракеткой Казахстана Зариной Дияс, передает СИА «SPORTINFORM».

«Если я не готова сейчас, я просто никогда не буду готова. Чувствую, что через два месяца буду лучше, но начинать-то надо сейчас. У меня было достаточно времени, чтобы подумать, как же мне играть дальше. Это было действительно очень сложно, но я продолжаю идти вперед», - приводят слова Уильямс зарубежные СМИ.

Что касается мотивации на дальнейшее продолжение своей теннисной карьеры (Серене 36 лет, она больше всех в Открытой эре побеждала на турнирах из серии «Большого шлема» и заработала более 84 миллионов долларов призовых), то американская теннисистка заявила, что стимул ей больше не нужен.

«Мне больше не нужна мотивация. У меня есть лучшее, что мне когда-либо понадобилось», - отметила Уильямс, имея в виду рождение дочери. Из-за осложнений во время родов Серена Уильямс не выходила на корт 14 месяцев.

Матч 1/64 финала турнира в Индиан-Уэллсе Серена Уильямс - Зарина Дияс пройдет в ночь на 9 марта.



фото: imenno.ru