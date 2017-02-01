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Сенаторы встретились с производственниками Атырауской области

Сенаторы встретились с производственниками Атырауской области
3 Февраля 2017 11:08 610

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сенаторы Сарсенбай Енсегенов и Кайрат Ищанов с рабочей поездкой посетили Атыраускую область.    

Как сообщили в пресс-службе Сената, Енсегенов встретился с работниками Кульсаринского трубопроводного управления акционерного общества «КазТрансОйл». Он проинформировал трудовой коллектив предприятия о содержании инициированной Президентом Нурсултаном Назарбаевым конституционной реформы и Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Депутат Сената также совершил поездку в Майкомгенский сельский округ, где провел встречи с местными жителями, предпринимателями, ветеранами и учителями.

Кайрат Ищанов на совещании областного актива по обсуждению вопросов конституционной реформы и Послания акцентировал внимание на состоянии и перспективах социально-экономического развития региона.

Также сенатор провел беседу с трудовым коллективом рыбзавода «Caspian Royal Fish», производящего 100 тонн товарной осетрины и одну тонну черной икры в год. Ферма не нуждается в заборе воды из Урала, поскольку здесь внедрена замкнутая система водоснабжения с фильтрами, компрессорами и оборудованием для охлаждения.

Представители рыбоводческой отрасли поддержали высказанную в ежегодном Послании Главы государства идею о том, что для приведения экономики в соответствие с требованиями четвертой промышленной революции необходимо опираться на цифровые технологии и инновации. Работники предприятия отметили, что готовы приложить все усилия для успешного осуществления поставленных Президентом целей и задач. 

 

 

Ключевые слова: Атырауская область, Сенат, Политические реформы, Послание Президента 2017,
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