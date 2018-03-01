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Сенаторы отправятся в регионы разъяснять 5 социальных инициатив

19 Марта 2018 14:28 331
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Сенаторы отправятся в регионы разъяснять 5 социальных инициатив

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 30 марта по 4 апреля сенаторы отправятся в регионы для разъяснения пяти социальных инициатив Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщил спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Бюро палаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

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Как отметили в пресс-службе, на Бюро были распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса.

Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности определен ответственным за дальнейшую проработку и подготовку заключений к законопроектам о ратификации: Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительствами Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Казахстана в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан; о ратификации Соглашения между Правительствами Казахстана и Таджикистана о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств; Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения информационной безопасности.

По законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела» головным определен Комитет по социально-культурному развитию и науке.

На Бюро также внесены предложения по повестке дня очередного заседания Палаты, которое состоится 29 марта.

Сенаторы рассмотрят законопроекты: о ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительствами РК и РБ об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество; поправки в законодательство по вопросам регулирования земельных отношений; поправки в законодательство по вопросам занятости и миграции населения.

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Ключевые слова: Сенат, Пять социальных инициатив,
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