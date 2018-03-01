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Сенатор Серик Бектурганов: 5 инициатив - это путь повышения благосостояния казахстанцев

5 Марта 2018 22:54 79
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Сенатор Серик Бектурганов: 5 инициатив - это путь повышения благосостояния казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пять инициатив Президента, озвученные на совместном заседании Палат Парламента, окажут беспрецедентное влияние на повышение благосостояние миллионов наших граждан, считает депутат Сената Серик Бектурганов, передает МИА «Казинформ».

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«Безусловно, инициативы Президента будут поддержаны всеми казахстанцами. Глава государства, предлагая решения задач социально-экономического развития, подтверждает, что они основаны на точных расчетах и будут обеспечены финансово. Более того, они будут иметь мультипликативный эффект. В развитии строительной отрасли - по инициативе доступности жилищной ипотеки, в развитии малого и среднего бизнеса - вследствие увеличения суммы, выделяемой на микрокредитование граждан, в трудоустройстве молодежи - при увеличении количества и сумм грантов на получение высшего образования, в улучшении экологии и решении бытовых проблем жителей регионов, через которые пройдет новый газопровод», - отметил сенатор.

Масштабные идеи, которые инициировал Елбасы, назревали не один день, уточнил он.

«Но сказать про них - это одно, создать основу для их реального решения - это стиль нашего Президента. Планомерно развивая экономику, сохраняя стабильность в обществе, Глава государства создал основу для решения таких непростых задач. И это еще раз подтверждает, что путь, по которому идет Казахстан - это путь планомерного повышения благосостояния наших граждан, это путь создания стабильного общества, это путь объединения общих усилий для достижения общих целей», - заключил депутат Сената. 

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Ключевые слова: Сенат, Мажилис, Пять социальных инициатив,
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