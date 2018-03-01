Сенатор Серик Бектурганов: 5 инициатив - это путь повышения благосостояния казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пять инициатив Президента, озвученные на совместном заседании Палат Парламента, окажут беспрецедентное влияние на повышение благосостояние миллионов наших граждан, считает депутат Сената Серик Бектурганов, передает МИА «Казинформ».

«Безусловно, инициативы Президента будут поддержаны всеми казахстанцами. Глава государства, предлагая решения задач социально-экономического развития, подтверждает, что они основаны на точных расчетах и будут обеспечены финансово. Более того, они будут иметь мультипликативный эффект. В развитии строительной отрасли - по инициативе доступности жилищной ипотеки, в развитии малого и среднего бизнеса - вследствие увеличения суммы, выделяемой на микрокредитование граждан, в трудоустройстве молодежи - при увеличении количества и сумм грантов на получение высшего образования, в улучшении экологии и решении бытовых проблем жителей регионов, через которые пройдет новый газопровод», - отметил сенатор.

Масштабные идеи, которые инициировал Елбасы, назревали не один день, уточнил он.



«Но сказать про них - это одно, создать основу для их реального решения - это стиль нашего Президента. Планомерно развивая экономику, сохраняя стабильность в обществе, Глава государства создал основу для решения таких непростых задач. И это еще раз подтверждает, что путь, по которому идет Казахстан - это путь планомерного повышения благосостояния наших граждан, это путь создания стабильного общества, это путь объединения общих усилий для достижения общих целей», - заключил депутат Сената.