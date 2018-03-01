Сенатор просит Правительство выделить 500 млн тенге на строительство охранного судна

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Гумар Дюсембаев просит при уточнении бюджета заложить средства на строительство малого охранного судна «Айбар» для Комитета национальной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения безопасности границ западных регионов через Каспийское море для технического обеспечения военно-морских сил страны в достаточном количестве необходимы суда и скороходные лодки. Это регион международного значения в плане транзитного транспортно-логистического потенциала страны. Сегодня АО «Уральский завод «Зенит», выпускающий необходимую для силовых структур продукцию - отечественные военные суда, имеет все возможности для выполнения заказов республиканских силовых структур в рамках государственного оборонного заказа», - отметил Гумар Дюсембаев, озвучивая депутатский запрос на имя Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева на пленарном заседании палаты.

Депутат сообщил, что «Уральский завод «Зенит» на сегодня готов приступить к подготовке проекта малого охранного судна «Айбар».

«От руководства завода поступила заявка о включении КНБ в лимит дополнительного финансирования из республиканского бюджета в 2018-20 годах. В этой связи, уважаемый Бакытжан Абдирович, просим при уточнении республиканского бюджета на 2018-20 годы включить КНБ в лимит дополнительного финансирования и выделить средства в сумме 500 млн тенге», - заключил Гумар Дюсембаев.

Фото: © Рафхат Халелов