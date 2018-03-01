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Сенатор просит Правительство выделить 500 млн тенге на строительство охранного судна

1 Марта 2018 14:04 553
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Сенатор просит Правительство выделить 500 млн тенге на строительство охранного судна

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Гумар Дюсембаев просит при уточнении бюджета заложить средства на строительство малого охранного судна «Айбар» для Комитета национальной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для обеспечения безопасности границ западных регионов через Каспийское море для технического обеспечения военно-морских сил страны в достаточном количестве необходимы суда и скороходные лодки. Это регион международного значения в плане транзитного транспортно-логистического потенциала страны. Сегодня АО «Уральский завод «Зенит», выпускающий необходимую для силовых структур продукцию - отечественные военные суда, имеет все возможности для выполнения заказов республиканских силовых структур в рамках государственного оборонного заказа», - отметил  Гумар Дюсембаев, озвучивая депутатский запрос на имя Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева на пленарном заседании палаты.

Депутат сообщил, что «Уральский завод «Зенит» на сегодня готов приступить к подготовке проекта малого охранного судна «Айбар».

«От руководства завода поступила заявка о включении КНБ в лимит дополнительного финансирования из республиканского бюджета в 2018-20 годах. В этой связи, уважаемый Бакытжан Абдирович,  просим при уточнении республиканского бюджета на 2018-20 годы включить КНБ в лимит дополнительного финансирования и выделить средства в сумме 500 млн тенге», - заключил Гумар Дюсембаев.

Фото: © Рафхат Халелов

 

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Ключевые слова: Безопасность, Строительство, Сенат, КНБ РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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