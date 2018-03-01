Сенат ратифицировал протокол, предусматривающий равное распределение пошлин между странами ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сенат Парламента РК ратифицировал Протокол о применении отдельных положений Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, основной целью законопроекта «О ратификации Протокола о применении отдельных положений Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014», подписанного 23 декабря 2014 года являются обеспечение равного подхода к распределению пошлин государствами ЕАЭС и пересмотр нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин для стран -участниц.

«Реализация протокола повлечет за собой уменьшение норматива распределения сумм ввозных таможенных пошлин, в связи с чем предлагаются условные потери республиканского бюджета, которые составили бы 1,8 млрд тенге в 2017 году, 1,9 млрд тенге - в 2018 и 2 млрд тенге - в 2019 году. Таким образом, ратификация и реализация протокола позволит обеспечить равный подход и стабильное распределение и зачисление пошлины в бюджеты государств ЕАЭС», - пояснил Тимур Сулейменов.

Также было отмечено, что проект закона не противоречит Конституции РК, действующим международным договорам и двусторонним соглашениям, участницей которых является наша страна.