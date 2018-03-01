Сенат ратифицировал протокол, предусматривающий равное распределение пошлин между странами ЕАЭС
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сенат Парламента РК ратифицировал Протокол о применении отдельных положений Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, основной целью законопроекта «О ратификации Протокола о применении отдельных положений Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014», подписанного 23 декабря 2014 года являются обеспечение равного подхода к распределению пошлин государствами ЕАЭС и пересмотр нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин для стран -участниц.
«Реализация протокола повлечет за собой уменьшение норматива распределения сумм ввозных таможенных пошлин, в связи с чем предлагаются условные потери республиканского бюджета, которые составили бы 1,8 млрд тенге в 2017 году, 1,9 млрд тенге - в 2018 и 2 млрд тенге - в 2019 году. Таким образом, ратификация и реализация протокола позволит обеспечить равный подход и стабильное распределение и зачисление пошлины в бюджеты государств ЕАЭС», - пояснил Тимур Сулейменов.
Также было отмечено, что проект закона не противоречит Конституции РК, действующим международным договорам и двусторонним соглашениям, участницей которых является наша страна.
- Дарига Назарбаева выступила против частных военных компаний
- Расширяющий список террористических преступлений против морских судов протокол ратифицировал Сенат
- Головкин и Альварес встретились на съемочной площадке
- Сенаторы рассмотрели поправки в соглашение с Беларусью об избежании двойного налогообложения
- Казахстан отмечает День благодарности
- Н.Нигматулин: Казахстанцы, выехавшие по турпутевке, должны быть застрахованы на весь период
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана