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Сенат ратифицировал конвенцию со Словенией об избежании двойного налогообложения

Сенат ратифицировал конвенцию со Словенией об избежании двойного налогообложения
29 Декабря 2016 11:58 166

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты одобрили проект закона РК «О ратификации конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Словения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и протокола к ней», передает корреспондент МИА "Казинформ".

«Ратификация конвенции позволит, во-первых, устранить двойное налогообложение доходов юридических и физических лиц, являющихся резидентами договаривающихся государств, путем распределения прав налогообложения между договаривающимися государствами», - сказал министр финансов РК Бахыт Султанов, представляя проект закона депутатам.

Конвенция является двусторонним международным договором, каждое из договаривающихся государств обеспечивает налогоплательщику возможность уплатить налог только один раз  - в одном из договаривающихся государств.

Кроме того, документ способствует укреплению, расширению экономического сотрудничества между Казахстаном и Словенией путем создания благоприятных условий для инвестиций.

«В-третьих, поможет решить вопросы по предотвращению налоговых уклонений через обмен информацией по налоговым вопросам между компетентными органами двух государств. Отдельные статьи конвенции отражают четкий порядок налогообложения доходов и иных платежей артистов, спортсменов, государственных служащих, студентов, осуществляющих свою деятельность в договаривающихся государствах», - пояснил Бахыт Султанов.

Ключевые слова: Сенат, Минфин РК,
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