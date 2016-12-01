Сенат принял закон «О пробации»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сенат Парламента РК на пленарном заседании принял Закон «О пробации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, законопроектом расширяется применение пробации.

По словам министра, с 2012 года в Казахстане осуществлялась пробация в отношении условно осужденных. В новом Уголовно-исполнительном кодексе перечень лиц, подпадающих под действие службы пробации, пополнился такими категориями лиц, как условно-досрочно освобожденные, осужденные к ограничению свободы и лица, в отношении которых судом установлен административный надзор.

Статья 44 Уголовного кодекса, предусмотрев ограничение свободы как меру уголовного наказания, прямо предписала при определении такой меры устанавливать пробационный контроль сроком от года до семи лет в отношении лиц, осуждаемых к этому виду наказания. В практику была внедрена новая модель пробации - постпенитенциарная. Таким образом, сейчас в Казахстане существует две модели пробации. Теперь предлагается внедрение двух новых моделей пробации - досудебной и пенитенциарной.

«Досудебная пробация будет заключаться в оказании социально-правовой помощи подозреваемому, направленной на коррекцию его поведения, предупреждение совершения им новых уголовных правонарушений. Этот вид пробации будет применяться в отношении следующих лиц: несовершеннолетние; инвалиды; женщины в возрасте 58 и свыше лет, беременные, имеющие детей в возрасте до 3 лет; мужчины в возрасте 63 и свыше лет, воспитывающие в одиночку малолетних детей в возрасте до 3 лет», - сказал Касымов.

Пенитенциарная пробация заключается в разработке службой пробации совместно с администрацией учреждения уголовно-исполнительной системы, и реализации индивидуальной программы ресоциализации, включающей подготовку осужденного к освобождению и постпенитенциарной пробации. Министр сообщил, что под пенитенциарную пробацию будут подпадать осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы на определенный срок, которым до отбытия срока наказания остался один год. В настоящее время такая работа проводится с осужденными, которым осталось полгода до отбытия срока наказания.