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Семилетний мальчик-иностранец стал жертвой теракта в Барселоне

Семилетний мальчик-иностранец стал жертвой теракта в Барселоне
20 Августа 2017 21:46 232

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Семилетний мальчик из Австралии, который ранее считался пропавшим без вести, стал жертвой теракта в Барселоне. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на El Pais.    

По ее информации, правоохранительные органы Каталонии уже связались с отцом ребенка. Мужчина вылетел из Сиднея в Барселону. Мальчик находился в Испании со своей матерью. Женщина в настоящий момент находится в больнице.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ДАИШ.

Позднее полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Жертвам терактов стали 14 человек.

 

 

Ключевые слова: Испания,
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