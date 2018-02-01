Семью пенсионеров убили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сельчанин в Павлодарской области убил семью соседей-пенсионеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ранним утром 17 февраля в одном из домов посёлка Майкаин Баянаульского района местной жительницей обнаружены тела 76-летнего мужчины и его 78-летней супруги с признаками насильственной смерти, - сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Павлодарской области. - Незамедлительно на место происшествия прибыли специализированная следственно-оперативная группа и руководство ДВД области. Для раскрытия и расследования преступления из числа наиболее опытных сотрудников криминальной полиции, следствия и оперативно-криминалистических подразделений областного аппарата, УВД Экибастуза и ОВД Баянаульского района был создан штаб, который возглавил начальник ДВД генерал-майор полиции Амантай Аубакиров».

Полиция выдвинула несколько версий преступления. Чтобы найти улики и следы, оставленные преступниками, криминалисты обследовали каждый сантиметр места происшествия и прилегающей территории. Посильную помощь полицейским в раскрытии преступления оказывали руководство, рабочие комбината «Майкаинзолото» и жители посёлка.

«Оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний житель посёлка Майкаин, проживающий на одной улице с погибшими, - заявили в полиции. - Не имея своего постоянного заработка, нуждаясь в деньгах, предположив, что пенсионеры имеют значительные денежные средства, пришёл к ним домой. С порога он нанёс несколько ножевых ранений хозяину и его супруге. Не найдя в доме денег и ценностей, взяв с собой банковские карточки, ушёл».

Полицейским удалось обнаружить и изъять предполагаемое орудие преступления - нож. Уже назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый в убийстве стариков содержится под стражей, отметили в ДВД.