Семьям полицейских с тяжелобольными детьми оказана финансовая помощь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фонд социальной поддержки сотрудников органов внутренних дел оказал финансовую помощь семьям, в которых воспитываются тяжелобольные дети. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь МВД РК Алмас Садубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня фонд социальной поддержки сотрудников органов внутренних дел перечислил по 250 000 тенге трем семьям сотрудников полиции, в которых воспитываются тяжелобольные дети. Фонд намерен оказать адресную помощь и семьям погибших сотрудников полиции. За годы независимости при исполнении служебного долга погибли 938 полицейских», - написал Алмас Садубаев.

Пресс-секретарь министерства отметил, что полицейские никогда не оставляли коллег наедине со своими трудностями.

«Никто не застрахован от беды. Оказание помощи тому или иному сотруднику для них привычное дело. Однако чтобы такая помощь не носила разовый характер, а оказывалась на постоянной основе, министром внутренних дел Калмуханбетом Касымовым в ноябре 2016 года инициировано создание при МВД благотворительного фонда социальной поддержки сотрудников органов внутренних дел. Как расходуются средства из фонда, регулярно публикуется в ведомственных изданиях и доводится до личного состава», - добавил Алмас Садубаев.