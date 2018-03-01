Семьям погибших при пожаре в общежитии близ Атырау окажут матпомощь

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Семьям погибших при пожаре в общежитии в Атырауской области окажут материальную помощь. Об этом на брифинге рассказал проектный менеджер подрядной организации ТОО АФ «PSI Story industriya» Ержан Садирбалин, сообщает корреспондент МИА «Каинформ».



По его словам, все погибшие в результате пожара в контейнерном общежитии являются гражданами Южно-Казахстанской области, они работали слесарями-монтажниками.

Представитель компании уточнил, что руководство компании выплатит материальную компенсацию семьям погибших, а также оплатит лечение пострадавшим.

Е.Садирбалин сообщил, что в настоящее время один из рабочих находится в реанимации с 65% ожогами - верхних конечностей и верхних дыхательных путей и тела, второй пострадавший с 10-15% ожогами тела находится в отделении травматологии. Еще двоим из четверых рабочих была оказана первая медицинская помощь, и они отпущены на амбулаторное лечение.





«Местными исполнительными органами был создан оперативный штаб под руководством первого заместителя акима Атырауской области Сагындыка Лукпанова. В состав оперативного штаба вошли заместитель по следственной части ДВД Атырауской области Н. Мультагуллин, начальник ДЧС Атырауской области С. Умирзахов, заместитель начальника ДЧС Атырауской области Р. Блялов, начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ А. Джуманов, начальник УКПБОПБ ДЧС Атырауской области Ж. Бержанов, представители подрядной организации ТОО АФ «PSI Story industriya» и заказчика",- сообщил в ходе брифинга заместитель начальника ДЧС Атырауской области Замир Бердашев.





В настоящее время на месте пожара работает следственно-оперативная группа.





Результаты расследования будут сообщены позже. Предварительная версия пожара - короткое замыкание электропроводки. Площадь пожара составила 480 кв м, в тушении принимали участие 36 человек личного состава и 11 единиц техники.

Работы на данном объекте в настоящее время остановлены.



Как сообщалось ранее, на территории Кызылкогинского района в 8.41 ориентировочно в 40 км от города Атырау на объекте стройплощадки «Газотурбинной электростанции» Карабатан произошёл пожар в общежитии контейнерного типа, расположенного на территории вахтового городка. В результате пожара шесть человек погибли, четверо пострадали.

Во время пожара в общежитии находилась ночная смена рабочих - примерно 20 человек.