Семья с 3 детьми заблудилась в песчаной зоне в Жамбылской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента по ЧС Жамбылской области спасли 6 человек, в том числе троих детей, заблудившихся в песчаной зоне, передает МИА «Казинформ».

«1 марта после полуночи на номер 112 департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области поступило сообщение от гражданки о том, что в Байзакском районе в песчаной зоне по пути на свою «фазенду», из-за плохой видимости заблудились и замерзают 6 человек, из них трое несовершеннолетних детей. В 00.30 часов ночи на место происшествия для поисковых работ выехали представители отдела по ЧС и акимата района на автомашине «Нива», - говорится в сообщении ДЧС.

В связи с тем, что пострадавшие не могли определить место своего нахождения, так как по близости не было населенных пунктов, дорога была размыта дождем и была плохая видимость из-за густого тумана, поисковые работы были затруднены. Заблудившихся жителей нашли в 32 км от села Акжар Байзакского района около 4 часов утра. Оказалось, что водитель и пассажиры автомашины «Фольксваген Гольф-2» застряли в придорожной грязи, долго пытались выбраться своими силами, а когда им это не удалось, позвали на помощь. Прибывшие на помощь сотрудники отдела по ЧС и акимата района пересадили мать с ее детьми в свою машину, согрели, помогли вытащить застрявшую машину. Пострадавших доставили в безопасное место и провели с ними разъяснительную работу.