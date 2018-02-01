Семья погибла в пожаре в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В результате пожара в жилом доме в Петропавловске погибли мать и двое детей, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы ДЧС СКО, сообщение о возгорании в жилом доме в Рабочем поселке поступило в начале первого часа ночи.
«По прибытии к месту пожара в доме горели стены и домашнее имущество, наблюдалось сильное задымление. В ходе ликвидации пожара были обнаружены без признаков жизни хозяйка дома, 1977 года рождения, и 2 детей - мальчик и девочка, 2013 года рождения. Они были эвакуированы из дома и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть пострадавших. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу», - прокомментировали в пресс-службе.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Окончательная причина и материальный ущерб устанавливаются.
С начала года на территории Северо-Казахстанской области произошел 121 пожар, погибли 13 человек, материальный ущерб составил свыше 14 миллионов тенге.
- В Петропавловске горит развлекательный центр
- Стали известны подробности гибели школьницы на горнолыжном курорте в ВКО
- За незаконные услуги водоснабжения оштрафовали компанию в СКО
- Ролики с раскаивающимися взяточниками показывают госслужащим СКО
- Жители нескольких улиц в Костанае остались без воды
- Мужчина на Rolls-Royce разбил витрину автосалона в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана