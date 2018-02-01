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Семья погибла в пожаре в Петропавловске

28 Февраля 2018 12:55 879
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Семья погибла в пожаре в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В результате пожара в жилом доме в Петропавловске погибли мать и двое детей, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы ДЧС СКО,  сообщение о возгорании в жилом доме в Рабочем поселке поступило в начале первого часа ночи.

«По прибытии к месту пожара в доме горели стены и домашнее имущество, наблюдалось сильное задымление. В ходе ликвидации пожара были обнаружены без признаков жизни хозяйка дома, 1977 года рождения, и 2 детей - мальчик и девочка, 2013 года рождения. Они были эвакуированы из дома и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть пострадавших. Тела направлены  на судебно-медицинскую экспертизу», - прокомментировали в пресс-службе.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Окончательная причина и материальный ущерб устанавливаются.

С начала года на территории Северо-Казахстанской области произошел 121 пожар, погибли 13 человек, материальный ущерб составил свыше 14 миллионов тенге.

 

 

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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