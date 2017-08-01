Семья из пяти человек в иномарке вылетела в кювет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы автомашина марки Opel, следовавшая по Восточной объездной в сторону Талгара, вылетела в кювет. В авто находилась семья, среди которых четверо детей, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».









Пока неизвестна причина произошедшего. На месте уже работают сотрудники дорожной полиции. В результате ДТП пострадали женщина и дети. Всех пятерых медики госпитализировали в одну из больниц города. О состоянии пострадавших пока также неизвестно.







По словам очевидцев, во время движения автомашина Toyota прижала движущуюся в среднем ряду Opel, от чего последняя вылетела в кювет.