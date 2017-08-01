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Семья из пяти человек в иномарке вылетела в кювет в Алматы

Семья из пяти человек в иномарке вылетела в кювет в Алматы
18 Августа 2017 13:52 300

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы автомашина марки Opel, следовавшая по Восточной объездной в сторону Талгара,  вылетела в кювет. В авто находилась семья, среди которых четверо детей, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».



Семья из пяти человек в иномарке вылетела в кювет в Алматы
Семья из пяти человек в иномарке вылетела в кювет в Алматы
Пока неизвестна причина произошедшего. На месте уже работают сотрудники дорожной полиции. В результате ДТП пострадали женщина и дети. Всех пятерых медики госпитализировали в одну из больниц города. О состоянии пострадавших пока также неизвестно.

Семья из пяти человек в иномарке вылетела в кювет в Алматы
Семья из пяти человек в иномарке вылетела в кювет в Алматы

По словам очевидцев, во время движения автомашина Toyota прижала движущуюся в среднем ряду Opel, от чего последняя вылетела в кювет.

 

 

Ключевые слова: Алматы, ДТП,
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