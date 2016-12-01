Семь громких скандалов 2016 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под занавес года МИА «Казинформ» вспоминает самые громкие скандалы, разразившиеся в 2016-м.

Безумные поступки Бахытбека Есентаева

В феврале текущего года бывшего мужа известного казахстанского продюсера Баян Максаткызы обвинили в дебоше в казино. Видео появилось в Сети и быстро распространилось по Казнету. Сразу после появления ролика теледива не комментировала инцидент и утверждала, что это не он.

Через четыре месяца СМИ стало известно, что Баян Есентаеву доставили в больницу с ножевыми ранениями, где ее прооперировали. Ее состояние оценивалось как тяжелое. Подозреваемым в нападении был ее муж Бахытбек Есентаев. Спустя три месяца после случившегося Баян рассказала о страшном избиении мужем, признала его огромных проигрышах в казино и объявила о разводе

13 ноября суд вынес приговор Бакытбеку Есентаеву - 9 лет колонии строгого режима. Он был признан виновным в покушении на убийство. В своем последнем слове Б.Есентаев не признал свою вину и заявил, что не хотел убивать жену.

Трогательные слова Арыстанбека Мухамедиулы

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы отличился, став героем неосторожных высказываний. В конце мая на отчетной встрече с населением в Астане глава ведомства, рассуждая о творчестве писателя Чингиза Айтматова, пожалел кыргызстанцев, убирающих общественные туалеты в Москве. После чего МИД Кыргызстана направило советнику-посланнику посольства РК в КР Ерболу Ахметову ноту протеста, отметив, что его высказывание не соответствует союзническому духу кыргызско-казахстанских взаимоотношений. А.Мухамедиулы в ответ принес свои извинения и отметил, что его слова были неправильно восприняты. Приводя в пример жизненную философию Чингиза Айтматова, министр намеревался показать, что общность истории, религии, традиции и культуры наших братских народов дает право учиться друг у друга на пути дальнейшего развития обеих стран.

Арыстанбек Мухамедиулы vs Тунгышбай Жаманкулов

В начале октября А.Мухамедиулы обвинили в домогательствах. Бывшая студентка КазНАИ Енлик Сыдыкова записала видеопризнание, в котором рассказала, что министр домогался до нее еще в бытность его ректором Казахской национальной академии искусств (КазНАИ) имени Жургенова. На следующий день после широкого распространения ролика адвокат Искандер Алимбаев выдвинул предположение, что обвинения могли быть продуманной кампанией против А.Мухамедиулы. Сам министр связал появление провокационного обращения с ситуацией вокруг режиссера Талгада Жаныбекова и проекта «Феникс». Это был отчаянный шаг в целях увести внимание от финансовых проверок. В июле 2016 года Талгад Жаныбеков обвинил главу МКС в коррупции, который якобы требовал «откат» за финансирование фильма. Однако позже был приговорен к выплате более 1 млн тенге за клевету.

Енлик Сыдыкову поддержал народный артист РК, продюсер фильма «Феникс» Тунгышбай Жаманкулов. Он с 2015 года заявлял, что министерство давало указания приостанавливать проект. В конце октября он записал видеообращение к президенту РК Нурсултану Назарбаеву. Он заявил, что Арыстанбек Мухамедиулы ставит препоны его работе, направив большую часть средств для сериала «Қазақ елі» вместо «Феникса».

2 ноября известный актер был арестован. По данным Национального бюро по противодействию коррупции, АО «Казахфильм» на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма в ТОО Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS было перечислено 79 миллионов тенге. Из них 69 миллионов тенге якобы были похищены генеральным продюсером картины Тунгышбаем Жаманкуловым через ТОО Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS, в котором он являлся учредителем. После Жаманкулов признал свою вину, был выпущен под залог и вернул 6 миллионов тенге.

Тем временем Енлик Сыдыкова отказалась продолжать тему скандала, связанного с ее обвинениями в адрес Арыстанбека Мухамедиулы.

Земельный вопрос

1 июля в Казахстане должны были вступить в силу новые поправки в Земельный кодекс. Речь идет о предоставлении в аренду земли сельхозназначения иностранцам, а также о предоставлении физическим или юридическим лицам в частную собственность сельхозугодий, находящихся в госсобственности. На торги через аукционы должны были быть выставлены 1,7 миллиона гектаров. Эти нормы вызвали волну протестов, прокатившуюся в конце апреля по ряду городов Казахстана.

5 мая на совещании в Акорде Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил мораторий до 2017 года на ряд норм Земельного кодекса, вызвавших общественный резонанс. Глава государства отметил, что споры вокруг новых норм возникли из-за слабой работы государственного аппарата, и еще раз подчеркнул, что речь о продаже земель иностранцам не идет. Глава государства объявил, что Министерство сельского хозяйства и Министерство национальной экономики не справились с задачей по разъяснению Земельного кодекса. В тот же день министр национальной экономики Ерболат Досаев подал в отставку, а его заместитель Каирбек Ускенбаев был освобожден от должности.

На следующий день было создано Министерство информации и коммуникаций, которое занялось мониторингом информационного пространства Казахстана: интернет-ресурсов, соцсетей, изучением общественного мнения и другими вопросами. Также была создана Земельная комиссия из 75 человек.

18 мая были арестованы активисты Макс Бокаев и Талгат Аянов за призывы к участию и организацию несанкционированного митинга 24 апреля в Атырау. 23 декабря Н.Назарбаев подписал закон, продлевающий мораторий на применение отдельных норм земельного законодательства до 2021 года.

Тяжелый допинг

В этом году тяжелая атлетика Казахстана оказалась в центре допингового скандала. Международный олимпийский комитет провел проверки допинг-проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне. В итоге, золотых медалей лишились сильнейшие тяжелоатлеты страны Илья Ильин, Майя Манеза, Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло. Пекинские медали потеряли Ирина Некрасова и Мария Грабовецкая. Также был аннулирован результат штангиста Алмаса Утешова на Олимпиаде-2012.

Как позже разъяснил Национальный олимпийский комитет, МОК был намерен обеспечить равные условия соревнований для всех «чистых» спортсменов на Играх в Рио-де-Жанейро. Еще одной из причин стало расследование антидопинговой политики МОК и Всемирного антидопингового Кодекса после зимних Олимпийских Игр 2014 года в Сочи в августе прошлого года.

Таким образом, Казахстан лишился единственного двукратного олимпийского чемпиона. Несмотря на это любимец народа Илья Ильин не перестал быть героем в глазах казахстанцев. Сразу после того, как НОК получил официальное уведомление 23 ноября, спортсмен вышел к СМИ, ответил на все вопросы и поблагодарил всех за поддержку. Он признался, что был потрясен, узнав о новости. Лишившись всего, Илья Ильин объявил о вероятном завершении карьеры. Он отметил, что дорога в олимпийское движение для него закрыта, скорее всего, на ближайшие 8 лет. Поэтому он поступил на MBA, чтобы научиться управлять бизнесом. При этом он не намерен бросать тяжёлую атлетику. Возможно, у него получится создать на коммерческих условиях команду по тяжёлой атлетике и делиться своими умениями и знаниями.

25 ноября о своем уходе с поста главного тренера сборной по тяжелой атлетике объявил Алексей Ни, который возглавлял команду с 1994 года. Дисквалификацию казахстанских тяжелоатлетов Спортивный арбитражный суд рассмотрит 27 января.

Видео, заставившее уволиться акима Капшагая

Снятое в 2015 году видео с перепалкой на повышенных тонах между акимом Капшагая и гражданином города попало в Сеть в начале сентября текущего года. Сатжан Кикимов грубо отвечал и обращался на «ты» к автору ролика. После чиновник рассказал, что всегда разговаривает громко, и в нашумевшем видео он никого не оскорблял, но признал, что его ошибкой было «тыкание» собеседнику.

Спустя 20 дней С.Какимов написал заявление на увольнение по собственному желанию, и 27 сентября он был освобожден от занимаемой должности.

Обвинения в вымогательстве за госпиар

15 ноября Национальное бюро по противодействию коррупции начало досудебное расследование в отношении главного редактора изданий «Central Asia Monitor» и «Radiotochka.kz» Бигельды Габдуллина по фактам вымогательства.

Следствие установило, что Габдуллин активизировал информационную атаку в отношении руководителей государственных органов путем публикаций негативных материалов, порочащих деловую репутацию. В дальнейшем Габдуллин якобы за прекращение критики вымогал с должностных лиц государственные заказы для своих медиа ресурсов. Они в свою очередь лоббировали компании Габдулина и обеспечивали заключение договоров о государственных закупках. Только после этого, в СМИ публиковались исключительно положительные материалы об их деятельности. В настоящее время Бигельды Габдуллин задержан на основании ст.128 УПК РК и водворен в ИВС ДВД Астаны.