Семь человек получили травмы в ДТП на трассе в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области из-за гололёда произошло лобовое столкновение двух машин, в результате в больницу попали семь пассажиров обоих автомобилей, в том числе двое детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«На тринадцатом километре автодороги Экибастуз-Майкаин водитель 1987 года рождения автомашины марки «Рено» не обеспечил безопасность дорожного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной «ВАЗ» под управлением водителя 1972 года рождения», - сообщила пресс-секретарь департамента внутренних дел Павлодарской области Баян Магзумова.
В результате ДТП семь пассажиров из обеих автомашин, из них двое детей 2013 и 2014 годов рождения, с травмами госпитализированы в больницу, сообщили в ДВД.
По данному факту проводится проверка.
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