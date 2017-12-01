Семь человек получили травмы в ДТП на трассе в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области из-за гололёда произошло лобовое столкновение двух машин, в результате в больницу попали семь пассажиров обоих автомобилей, в том числе двое детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На тринадцатом километре автодороги Экибастуз-Майкаин водитель 1987 года рождения автомашины марки «Рено» не обеспечил безопасность дорожного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной «ВАЗ» под управлением водителя 1972 года рождения», - сообщила пресс-секретарь департамента внутренних дел Павлодарской области Баян Магзумова.



В результате ДТП семь пассажиров из обеих автомашин, из них двое детей 2013 и 2014 годов рождения, с травмами госпитализированы в больницу, сообщили в ДВД.



По данному факту проводится проверка.