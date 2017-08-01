«Селтик» в Астане собирается играть агрессивно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс прокомментировал ответный матч с «Астаной» в отборочном раунде плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.

- Это будет тяжелый для нас матч. Не имеет значения, что мы ведем в счете по сумме двух встреч. Мы должны развивать тот футбол, который показали в первой игре. Нужно сыграть агрессивно, в атаку - мы знаем, что можем забивать, но при этом хорошо защищаться. Когда работа будет завершена, мы сядем и будем наслаждаться жеребьевкой, - сказал Роджерс.

Первый матч в Глазго завершился крупной победой «Селтика» - 5:0. Матч в Астане состоится 22 августа и начнется в 21:30 по местному времени. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на эту игру: победа «Астаны» - 2.87, ничья - 3.42, победа «Селтика» - 2.61.