Сельской молодежи нужно результаты социнициатив показывать на примерах - Мухтар Манкеев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пять социальных инициатив Главы государства должны стать драйвером того, чтобы все слои населения были охвачены заботой государства. Об этом заявил председатель Совета Общенационального движения «Казахстан 2050» Мухтар Манкеев в ходе встречи экспертов по обсуждению пяти социальных инициатив Президента в научно-исследовательском центре «Жастар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть слои общества, которые не всегда имеют доступ к различным инструментам, к различным благам. Это в основном дети, старики, но, в нашем случае, к сожалению, это сегодня еще и молодежь. Молодежь сельская, молодежь безработная, молодежь, которая находится на рынках. В свое время у нас термин был «молодежь, которая толкает тачки на базарах». До сих пор до них не можем реально дойти», - сказал Мухтар Манкеев.



Он также добавил, что инициативы Главы государства как раз направлены на решение этих социальных проблем.



«Президент не зря же говорил, что сначала экономика, а потом политика. Я думаю, эти инициативы должны стать драйвером того, чтобы все слои населения были охвачены заботой государства. И в частности, молодежь!», - подчеркнул Мухтар Манкеев.



По его словам, сельской молодежи необходимо социальные инициативы показывать и объяснять на конкретных примерах.



«Все эти инициативы, громкие слова, инфографика - от этого нет большой пользы. Им необходимо показывать на конкретном примере. Взять парня, вышедшего из села и на его жизненном примере показать, каких результатов можно добиться. Нужно показать такого человека, который по гранту поступил в вуз, жил в доступном общежитии, окончил учебу, а потом вернулся в село, взял доступный кредит и открыл свой бизнес», - добавил Мухтар Манкеев.



Отметим, что мероприятие было организовано Министерством по делам религий и гражданского общества РК.