Сельский клуб на 14 миллионов тенге отремонтировали костанайские предприниматели

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В сельском округе Есир Амангельдинского района Костанайской области в рамках базового направления «Әлеуметтік бастамалар картасы» программы «Рухани жаңғыру» состоялось открытие сельского клуба, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечает руководитель отдела культуры акимата Амангельдинского района Сагынгали Сейдин, обновлённый сельский клуб распахнул свои двери благодаря местным предпринимателям, которые вносят таким образом свой вклад в реализацию основных положений Послания Главы государства.

Стоит отметить, что клуб в сельском округе Есир открыт в рамках реализации «Рухани жаңғыру» и регионального проекта «Коркейе бер, Костанай».





«Для ремонта и открытия сельского клуба были выделены местными предпринимателями средства в размере 14 миллионов тенге. Также из местного бюджета выделено порядка 1,7 миллиона тенге. Все эти средства потрачены на капитальный ремонт старого здания, на приобретение оборудования, мебели и приведения его в должный вид»,- сообщил С. Сейдин.

Открытие клуба - праздник для всех сельчан, ведь теперь есть место, где можно будет встречаться, проводить культурно-массовые мероприятия, концерты и спектакли для жителей округа.





«Стоит отметить, что такие проекты при содействии местных бизнесменов реализуются для того, чтобы вдохнуть жизнь в старые здания. А для жителей это ещё один способ культурно обогатиться, посещая мероприятия в таких клубах»,- заключил С. Сейдин.

К слову, как подчеркнул руководитель районного отдела культуры, такие сельские клубы открыты в ряде других сельских округов района. Причём, эта работа - не последняя. В планах у местной власти - по возможности обновить все сельские клубы в регионе благодаря, конечно же, содействию местных предпринимателей.