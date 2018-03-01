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Сельский клуб на 14 миллионов тенге отремонтировали костанайские предприниматели

1 Марта 2018 17:47 634
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Сельский клуб на 14 миллионов тенге отремонтировали костанайские предприниматели

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В сельском округе Есир Амангельдинского района Костанайской области в рамках базового направления «Әлеуметтік бастамалар картасы» программы «Рухани жаңғыру» состоялось открытие сельского клуба, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отмечает руководитель отдела культуры акимата Амангельдинского района Сагынгали Сейдин, обновлённый сельский клуб распахнул свои двери благодаря местным предпринимателям, которые вносят таким образом свой вклад в реализацию основных положений Послания Главы государства.

Стоит отметить, что клуб в сельском округе Есир открыт в рамках реализации «Рухани жаңғыру» и регионального проекта «Коркейе бер, Костанай».

Сельский клуб на 14 миллионов тенге отремонтировали костанайские предприниматели 

«Для ремонта и открытия сельского клуба были выделены местными предпринимателями средства в размере 14 миллионов тенге. Также из местного бюджета выделено порядка 1,7 миллиона тенге. Все эти средства потрачены на капитальный ремонт старого здания, на приобретение оборудования, мебели и приведения его в должный вид»,- сообщил С. Сейдин.

Открытие клуба - праздник для всех сельчан, ведь теперь есть место, где можно будет встречаться, проводить культурно-массовые мероприятия, концерты и спектакли для жителей округа.

Сельский клуб на 14 миллионов тенге отремонтировали костанайские предприниматели 

«Стоит отметить, что такие проекты при содействии местных бизнесменов реализуются для того, чтобы вдохнуть жизнь в старые здания. А для жителей это ещё один способ культурно обогатиться, посещая мероприятия в таких клубах»,- заключил С. Сейдин.

К слову, как подчеркнул руководитель районного отдела культуры, такие сельские клубы открыты в ряде других сельских округов района. Причём, эта работа - не последняя. В планах у местной власти - по возможности обновить все сельские клубы в регионе благодаря, конечно же, содействию местных предпринимателей.

 

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Ключевые слова: Рухани жаңғыру, Костанайская область, Послание 2018 года,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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