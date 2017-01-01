Сельских ребят пригласили в центр космической связи в Акколе 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первыми гостями АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) в 2017 году стали ученики средней школы №33 села «Родина» Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специалисты РЦКС рассказали школьникам, как работают космические аппараты связи и вещания серии «KazSat, ребята узнали о предназначении и основных принципах управления полетами спутников связи.

По мнению организатора экскурсии, акимата сельского округа «Родина», посещение центра космической связи (ЦКС) «Акколь» позволило ребятам не только познакомиться с историей развития космической связи и космической отрасли Казахстана в целом, но и определиться с будущими профессиями.

Как считает директор ЦКС «Акколь» Шокан Свогузов, сейчас в Казахстане повышен спрос на технические и инженерные специальности, которые необходимы для обеспечения развития телекоммуникационной и космической отраслей, отрасли связи.

И в этом плане АО «Республиканский центр космической связи» ведет большую работу по привитию интереса молодежи к техническим наукам и повышению мотивации к выбору инженерных профессий. Такие познавательные экскурсии старшеклассников в наземный комплекс управления спутниками связи «KazSat стали уже традицией.



