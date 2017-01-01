Сельских акимов нужно обучать управлению бюджетом - Нигматулин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин отметил необходимость обучения акимов сельских округов управлению бюджетом и коммунальной собственностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В общей сумме почти 2,5 тысячи акимов, которым в один день с неба в руки упадет, как вы цифру назвали, свыше 110 млрд тенге. Помимо этого у них будут функции управления коммунальной собственностью. Когда и кем будет организовано обучение, другого слова здесь нельзя применить, никакая брошюрка, тренинги, информационные группы не подготовят этого бедного акима сельского округа, поселка, который никогда не управлял такими денежными средствами, коммунальной собственностью. Вы ему хоть книгу подарите вместо брошюрки, его надо обучить правильному и грамотному управлению бюджетным процессом, правильному и грамотному управлению коммунальной собственностью», - сказал Нигматулин, обращаясь к министру национальной экономики Тимуру Сулейменову в ходе пленарного заседания палаты.

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты рассматривался законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития местного самоуправления», который предусматривает внедрение самостоятельного бюджета местного самоуправления с 2018 года.