Сельхозпродукцию на 139 млрд тенге произвели аграрии ЮКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Крестьяне ЮКО за 6 месяцев произвели сельскохозяйственную продукцию на сумму 139,1 млрд. тенге, сообщает пресс-служба акима области.

По итогам первого полугодия 2017 года в Южно-Казахстанской области объем промышленной продукции составил 371,5 млрд тенге, а объем обрабатывающей промышленности - 250,4 млрд. тенге. Также, валовый выпуск продукции сельского хозяйства составил 139,1 млрд тенге. Об этом в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Арман Сабитов.



Наряду с этим, за последние 6 месяцев объем валового регионального продукта составил 1,1 трлн тенге. При этом основная доля приходится на промышленность, сельское хозяйство и строительную отрасль. Кроме того, в области за последние 6 месяцев предприятиями перерабатывающей промышленности произведено продукции на сумму 250,4 млрд. тенге. Основной рост наблюдается в производстве продуктов питания, фармацевтической, металлургической, машиностроительной и легкой промышленности.



«Согласно плану второй пятилетки карты индустриализации, в области планируется реализовать 135 проектов, в том числе в текущем году предусматривается реализация 17 проектов. Общая стоимость 17 проектов составляет 37 млрд тенге. После полной реализации проектов будут созданы 909 новых рабочих мест», - сказал А.Сабитов.









Вместе с тем, в регионе наблюдается развитие в сфере торговли. Оборот розничной торговли за последние 6 месяцев составил 182,3 млрд тенге, увеличившись на 18 млрд тенге.



Более того, внешнеторговый оборот достиг 1,1 млрд долларов США, в том числе экспорт составил - 468,3 млн. долларов США, а импорт - 620,6 млн. долларов США. Напомним, что Южно-Казахстанская область в основном выпускает и экспортирует продукты питания, мясо, медикаменты, металлы, оборудование, продукцию машиностроения и текстильные изделия.



Стоит отметить, что в структуре экспорта области основная доля приходится на Россию, Узбекистан, Китай, Нидерланды и Афганистан.