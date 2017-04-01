Сельхозпродукция под маркой Made in Beskaragay появится на рынках Казахстана

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Бескарагайский район - лидер по производству сельскохозяйственной продукции Восточно-Казахстанской области, расширяет рынки сбыта.

Под торговой маркой Made in Beskaragay продукцию планируют поставлять на рынки Казахстана и ближайших зарубежных стран. Самые лучшие товары оценят гости международной выставки «ЭКСПО 2017», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пресс-конференции в региональной службе коммуникаций ВКО и.о. акима Бескарагайского района Ерболат Рахметуллин отметил, что в за прошлый год регион получил рекордное количество сельскохозяйственной продукции (на 15 млрд 992,7 млн тенге), тем самым перевыполнив план на 121 %.

«Такие высокие показатели, в первую очередь, заслуга трудолюбия наших жителей, которые не боятся внедрять новые технологии и поддерживают привлечение инвестиций. К примеру, благодаря новому влагосберегающему оборудованию сбор зерновых культур составил 24 тысячи тонн, что выше предыдущего сезона на 65 %. С одного гектара было собрано 15 центнеров зерновых, 10 центнеров масличных с культур.

Бескарагайцы знают, что хлеб на их столе будет. На каждого жителя у нас приходится по полторы тонны зерна. Мы используем все возможности для развития агросектора: открываем молочно-товарные фермы, привлекаем агроформирования, обновляем технику», - цитирует Ерболата Рахметуллина информационный центр региона.

Аким акцентировал, что весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса Бескарагайского района вносят инвестиции. Один из крупных партнеров - международная компания ТОО «LONG XIN» в рамках меморандума, заключенного на форуме «Алтай Агро Инвест - 2015», вложила 5,4 млрд. тенге в строительство завода по переработке сельскохозяйственных культур. В 2016 г. компанией уже было засеяно почти пять тысяч гектаров земель подсолнечником (1100 га), соей (2300), бахчевыми (1569).

Компания сразу приобрела 14 тракторов и создала 60 постоянных рабочих мест и 300 сезонных. А в местный бюджет за тот год внесла порядка 2,5 млн тенге.

Как сообщил и.о.акима Ерболат Рахметуллин, новым этапом в развитии отрасли сельского хозяйства станет производство продукции под торговой маркой Made in Beskaragay. Сейчас аграрии и администрация района прорабатывает маршруты для рынка сбыта по регионам Казахстана и зарубежных стран. Самые лучшие экологически чистые товары будут представлены на международной выставке «ЭКСПО 2017», где ее качество оценят отечественные и зарубежные производители.