Сельчанин погиб на рыбалке в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Трагическое происшествие на водах зафиксировали в департаменте по ЧС Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня 6 марта в половине первого ночи на озере Биликоль при ловле рыбы утонул гражданин», - рассказали в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.



Тело извлечено из воды местными жителями и передано сотрудникам полиции. Погибшему был 41 год, уточнили в ведомстве.

Ведется расследование причин произошедшего.



Озеро Биликоль находится в Жуалынском районе Жамбылской области, в двух километрах от села Карабастау, где проживал погибший.



По данным ДЧС Жамбылской области, в минувшем 2017 году на водах погибли 33 человека, из них 22 - дети.