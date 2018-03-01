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Сельчанин погиб на рыбалке в Жамбылской области

6 Марта 2018 12:31 790
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Сельчанин погиб на рыбалке в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Трагическое происшествие на водах зафиксировали в департаменте по ЧС Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«Сегодня 6 марта в половине первого ночи на озере Биликоль при ловле рыбы утонул гражданин», - рассказали в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.

Тело извлечено из воды местными жителями и передано сотрудникам полиции. Погибшему был 41 год, уточнили в ведомстве.
Ведется расследование причин произошедшего.

Озеро Биликоль находится в Жуалынском районе Жамбылской области, в двух километрах от села Карабастау, где проживал погибший.

По данным ДЧС Жамбылской области, в минувшем 2017 году на водах погибли 33 человека, из них 22 - дети.

 

 

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Ключевые слова: Жамбылская область, Происшествия,
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Автор:

Галина Скрипник

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