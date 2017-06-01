Секреты подготовки шоу Цирка дю Солей в Астане раскрыли создатели  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда 45 DEGREES Цирка дю Солей (Cirque du Soleil) подготовила эксклюзивное шоу REFLEKT, разработанное специально для ЭКСПО -2017 в Астане. О процессе подготовки шоу в эксклюзивном интервью МИА «Казинформ» рассказали его создатели.

По словам режиссера шоу Фернанда Райнвиля (Fernand Rainville), концепция шоу основана на идее, что прошлое и настоящее создают будущее.





«Все шоу опирается, прежде всего, на человеческую энергию в контексте будущей энергии. Главный герой - археолог Арман, который путешествует во времени. Через его путешествие зрители смогут увидеть, как забытое прошлое сталкивается с технологическим настоящим», - говорит он.

По словам режиссера, до того как разработать шоу, он мало знал о казахской культуре. Прежде чем приступить к активной фазе создания шоу, Фернанд Райнвиль посвятил два месяца - август и сентябрь 2016 года - изучению истории и культуры Казахстана. «Меня поразила история саков, территория их влияния в те времена и их способы одомашнивания лошадей», - отмечает он.





Вместе с директором проекта Бернардом Пуарье он дважды побывал в Казахстане. Фернанд специально посещал музеи, чтобы посмотреть на национальную одежду и экспонаты.Он привез в Канаду много фотографий и справочников и обратился к дизайнерам, чтобы воплотить в жизнь все свои задумки. «Мне было важно привнести в проект тематику ЭКСПО-2017 «Энергия жизни» - Солнце, дух казахов. Мне понравились легенды о птице Самрук и элементы казахстанского флага: солнце с 32 лучами на голубом небе, парящий орел. Все это предстояло дизайнерам и художнику по костюмам воплотить в образах и декорациях», - сказал он.

Архитектура Астаны футуристична, здесь много «зеркал» и красивой подсветки. Именно архитектура и подсказала тему шоу Reflekt, что в переводе означает «отражение». «Идея «Reflekt» заключается в том, что смотрясь в зеркало, вы видите, кто вы есть. Это не только отражение внешности, вы видите вашу энергию, которая идет изнутри», - объясняет режиссер.

По его словам, создатели шоу не хотели превратить его в нечто документальное. «Здесь нет полного погружения в историю, мы хотели лишь коснуться истории Казахстана. Костюмы не аутентичны, но они изготовлены под впечатлением от истории и культуры казахов. Художник по костюмам Джеймс Лавуа (James Lavoie) и я хотели, чтобы «Золотой человек» также присутствовал в шоу. Мы его сделали богоподобным, чтобы показать дух кочевой нации», - пояснил Фернанд Райнвиль.

По словам директора проекта Бернарда Пуарье, в целом специально изготовленные для казахстанского шоу костюмы состоят из 300 деталей.





«Все костюмы, техническое оборудование и декорации были доставлены в Казахстан в 25 контейнерах. Одна часть прибыла сюда на корабле, а другая - на грузовиках», - сказал он.



Разработка шоу такого масштаба занимает очень много времени. Например, только музыку к нему композитор Саймон Карпентье (Simon Carpentier) писал с января этого года. «Это не совсем казахская музыка, но в композиции звучит домбра вперемежку с современными звуками и аранжировкой. Очень динамичная музыка», - сказал режиссер.

В целом в шоу задействовано 120 человек, но после премьеры в Казахстане останутся около 80: 38 артистов цирка и около 40 человек из числа производственного и технического персонала, остальные же вернутся в Канаду.







(фотографии с репетиции)

«Из казахстанских артистов цирка мы пригласили на шоу Мурата Мутурганова и его команду. Также я знаю двух артистов из Казахстана, которые работают в Цирке Дю Солей это Гаухар Ахметова-Атертон и Валерий. Гаухар под ником @gasya - звезда Instagram, у нее очень много подписчиков. Она прекрасно совмещает работу и семейную жизнь. Она - мать двух детей и очень позитивный человек. Валерий очень высокий. Насколько я знаю, он на гастролях в Риме. Оба акробата - большие профессионалы», - говорит менеджер по маркетингу Мари-Жози Ганьон (Marie-Josyee Gagnon).

«Мы чувствуем в Казахстане себя как дома. Люди здесь добры и дружелюбны. Погода также похожа на нашу в Монреале. В Монреале менее ветрено и холодно, чем в Астане. Здесь, в Казахстане я впервые попробовал напиток из кобыльего молока - кумыс. Национальное блюдо из конины очень понравилось», - сказал Бернард Пуарье.

«Шоу демонстрирует чудеса семи элементов казахской культуры. Вы увидите все: и огонь, и воду, и город, и всевозможные трюки и т.д. 16 июня состоится премьера. «Reflekt» действительно потрясающее и умопомрачительное шоу», - говорит менеджер по маркетингу, уточняя, что зрителям можно фотографировать шоу, но без применения вспышки и видео. «Желаю народу Казахстана процветания и много улыбок. Приходите и насладитесь шоу!», - добавил он.

фото: Мухтар Холдорбеков