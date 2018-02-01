Секреты newborn-съемки: Искусство работы с самыми крохотными

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Достаточно новое направление в детско-семейной фотографии - newborn-фото - набирает обороты в Казахстане. О тонкостях организации этого процесса корреспондент МИА «Казинформ» расспросил костанайского newborn - фотографа Диану Тагаеву.

Сегодня фотосессии новорожденных или NewBorn - это сравнительно новое для Казахстана направление в детско-семейной фотографии.

Если за границей молодые родители давно уже взяли в привычку проводить такие фотосессии для своих новорожденных чад, в Казахстане к этому новому явлению изначально относились весьма настороженно, а порой и вовсе скептически. Связано это было с менталитетом и разницей в народных и религиозных взглядах.





Сегодня этот вид съёмки находит все больше сторонников. Казахстанские молодые родители больше не стремятся прятать своё чадо до 40 дней, а смело планируют newborn-фотосъёмку, чтобы оставить в памяти милую улыбку, сонное личико, крохотные ручки и ножки своего малыша, и позы, которые может принять ребёнок только в этот период жизни.





- Откуда появилось такое увлечение?

- Свою первую дочку я родила в 2014 году. И естественно, как и все родители, я любила фотографировать ее. Это увлечение стало перерастать в хобби, а затем и вовсе подтолкнуло заняться фотографией профессионально.





Так, в 2015 году я прошла курсы начинающего фотографа, а затем и курсы ретушера. И через полгода мне посчастливилось отучиться у одного из самых известных в СНГ newborn- фотографов. После этого я поняла, что хочу заниматься только newborn-фото.





- Какой вы помните свою первую съемку?

На самом деле первая съемка newborn для начинающего фотографа - это всегда страх: а получится ли? Как воспримет малыш, и как поведёт себя мама? Ведь от всех этих составляющих зависит итог работы. Поэтому для начала я решила попрактиковаться на своих родственниках. Первой моей моделью стал родившийся как раз к тому времени мой племянник. Съемка прошла довольно успешно, и это придало мне сил и уверенности идти дальше.





- Сложно ли работать с такими крохотными моделями?

- Сложно - не то слово! Это самый сложный вид съемки. Ведь нужно найти подход к малышу, по-особенному отнестись, расположить его уютно, дать понять, что он в безопасности. И знаете, это очень сложно и ответственно ещё и потому, что рядом стоит мама, которая переживает за каждый твой манёвр с ее чадом. Поэтому тут нужен душевный контакт фотографа как с ребёнком, так и с мамой. Но, что я поняла для себя наверняка - с каждым новым малышом, с каждой новой работой я понимаю, что это мое.





Многие спрашивают меня, почему я выбрала именно съёмки новорождённых, ведь это так сложно. Ну, во-первых, это очень красиво. Фотография - это искусство, а фотография новорождённых - это что-то космическое. Потому что такие съёмки проводятся всего раз, а память о них остаётся навсегда, на всю жизнь. Здорово, когда есть возможность запечатлеть первые дни ребёнка, первую улыбку, нежные движения рук и ног. Я обожаю свое занятие, и каждый раз от процесса съёмок я получаю максимум удовольствия и заряжаюсь энергией.

- Есть ли какой-то определённый возраст, который как основной критерий необходим для качественной съёмки таких маленьких моделей?

- Идеальный возраст для таких съёмок - 5-12 дней, до двух недель. Потому что в этот период у ребёнка отпадает пупок. В эти первые две недели ребёнок постоянно спит, его не беспокоят колики, и он как пластилин, из которого можно лепить разные позы. В итоге фотография выходит не просто любительская, а художественная.

- Ну и, напоследок, есть ли какие-то практические советы для молодых родителей по подготовке к фотосессии?

- В городе такое направление фотоискусства развивается относительно недавно, по сравнению с мегаполисами. Поэтому с желающими поначалу было сложно. То есть их было мало. Потом нам с коллегами (фотографами) пришла идея запустись проект и за символическую цену в 5 тысяч тенге проводить фотосессии для новорожденных малышей. На количество желающих также влияли стереотипы о том, что до 40 дней с ребёнком вообще лучше никуда не выходить, а проводить профессиональную фотосессию - это и вовсе было «табу» для многих. Но желающие все же нашлись, и их было немало. Радует, что количество родителей с современными взглядами на жизнь растёт. Ведь такие фото - неповторимы. Они - как память начала самых счастливых дней жизни семьи.