Секретные материалы об НЛО и холодной войне опубликовало ЦРУ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральное разведывательное управление США выложило в онлайн 775 тысяч документов на 13 млн страниц, рассекреченных президентским указом Билла Клинтона от 1995 года.

В архиве содержится информация о деятельности ЦРУ во время холодной войны, вьетнамского и корейского конфликтов. Также в базе можно найти данные о проектах агентства по исследованию НЛО и телепатических возможностей человека, пишет Русская служба BBC.

Сокровищница включает в себя также документы Генри Киссинджера, бывшего госсекретарем США при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде, а также несколько сотен тысяч страниц анализа разведывательной информации и научных исследований и разработок.

Есть и весьма необычные файлы - о случаях наблюдений за НЛО, например, или же инструкции о том, из чего и как сделать невидимые чернила.

С 2000 года получить доступ к этому архиву (CREST - CIA Records Search Tool) можно было только с четырех компьютеров в Национальном архиве в штате Мэриленд в определенные часы. Это создавало неудобства для исследователей.

Вызывают интерес и документы проекта "Звездные врата", в ходе которого исследовались способности экстрасенсов.

Одним из таких испытуемых был израильский фокусник и иллюзионист Ури Геллер. Его способности изучались в 1973 году, когда он уже был признанным исполнителем трюков на сцене.

В файлах проекта есть рисунки Геллера, который пытался воспроизводить то, что рисовал человек, находившийся в другой комнате, как бы "читая" чужие мысли. Некоторые из его рисунков отличаются от оригинала, но есть и такие, которые воспроизводят их в точности.

Как заключили исследователи, Ури Геллер "продемонстрировал свои способности паранормальной восприимчивости убедительным и недвусмысленным образом".

Организация MuckRock, которая помогает всем желающим запрашивать информацию у правительства США по Закону о свободе информации, подала в суд на ЦРУ в июне 2014 года.

MuckRock в своем иске писала, что база данных фактически недоступна. Само ЦРУ признало, что получение доступа к этой информации затруднено и существующая процедура представляет собой препятствие для многих исследователей.

Изначально в ЦРУ сообщили, что им понадобится 28 лет, чтобы выложить в онлайн все документы. В 2015 году срок сократили до шести лет.

Создатель проекта по раскрытию информации Glomar Disclosure Майкл Бест в 2016 году решил собрать деньги на проект по оцифровке базы CREST по схеме краудфандинга. После этого в ЦРУ согласились ускорить процесс.

В ноябре ЦРУ объявило, что оно опубликует все материалы в режиме онлайн, и теперь сотни тысяч рассекреченных документов на 13 млн страниц доступны всем желающим на сайте библиотеки ЦРУ.