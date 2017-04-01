Секретная установка по производству алмазов «ЯВА» в Атырауской области ждет туристов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Одной из туристических достопримечательностей Атырауской области может стать сверхсекретный военный объект советских времен - установка «ЯВА», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Завеса тайн, многие годы окружавших когда-то сверхсекретную установку «ЯВА», сооруженную в Атыруской области в семидесятые годы прошлого столетия в пустыне, была приоткрыта лишь в двухтысячных. Находится она на границе с Астраханской областью РФ в Азгирском сельском округе Курмангазинского района. Добраться очень сложно - можно из райцентра Ганюшкино. Это километров 200 не просто по бездорожью, а по барханам. Или вертолетом. Но в любом случае человек, увидевший «ЯВУ», никогда не раскается, что преодолел дорожные трудности.

Первое впечатление, конечно, это восхищение мощью оборонного комплекса советских времен, который далеко от железных и автомобильных дорог сооружали такие объекты, которые так и хочется сравнить с египетскими пирамидами. И второе - это удивление: несмотря на то, что установка бездействует достаточно много времени, она хорошо сохранилась. Не исключено, что это если не единственный, то один из немногих оборонных объектов точно, который не использовался, но не был порезан на металл.

Установка «ЯВА» - это огромный стальной шар диаметром 24 метра и весом 470 тонн, помещенный в шахту. Из города Саров, где его изготовили в семидесятые годы прошлого столетия, его доставили по Волге до Астрахани. А чтобы перевезти на Азгирский полигон, пришлось сооружать специальную дорогу, было задействовано 7, опять-таки специально подготовленных для такого дела, мощных тягачей. При транспортировке был задействован целый полк.



Это уникальное оборудование можно использовать как в научных, так и в прикладных целях. Шар изготовлен из высокопрочных металлов, сплавов, состав которых до сих пор засекречен. Химическим взрывом в нем можно создавать очень высокое давление и температуру. И взрывным методом получать из углерода крупные искусственные алмазы.



По имеющимся сведениям, на установке было получено более 150 килограммов алмазов. Но основное его предназначение все-таки было не в получении алмазов: у Советского Союза хватало и натуральных камней. Главным было проведение научных экспериментов с взрывами мощностью до 1000 килограммов тринитротолуола. Благодаря таким взрывам испытывалось на прочность военное оборудование, в первую очередь космическое и предназначенное для подводных лодок. Ведь и в космосе, и под водой аномальное давление и не всякий материал его выдержит. Местные жители рассказывают, что еще в период сооружения установки было задержано четыре человека, работавших на какую-то разведку и пытавшихся проникнуть к секретному объекту. И это в бытность СССР со всеми строгостями в зоне, где были военные базы. И еще об одной тайне рассказали местные жители. По их информации, «ЯВА» должна была стать элементом лазерного оружия для борьбы с космическими аппаратами противника...



С 90-х годов «ЯВА» простаивает. Согласно постановлению Правительства РК, в 2003 году установка была передана в международную межправительственную организацию «Объединенный институт ядерных исследований» (ОИЯИ, город Дубна, Российская Федерация). Передали его за долги, которые образовались у нашей страны за участие в международной организации, занимающейся ядерными исследованиями. Оценили «ЯВУ» в 5 млн. 630 тыс. долларов. (Это говорит о том, что даже неиспользуемая, находящаяся далеко от дорог установка не потеряла своей стоимости). Но забрать установку россияне, при всем желании, не могли - попробуй сейчас это сделать - десятки миллионов долларов только на транспортировку уйдут. Не говоря уж о том, что сооружение шахты и другой инфраструктуры вокруг объекта обойдется еще во столько же. В итоге, с 2003 года она находится на ответственном хранении Государственного предприятия «Институт ядерной физики» РГП «Национальный ядерный центр РК».



Вопрос о том, что такая уникальная установка, находящаяся на территории Казахстана, простаивает, поднял депутат Сената Парламента РК от Атырауской области Сарсенбай Енсегенов. В переговорном процессе были задействованы правительственные структуры. Результат достаточно длительных переговоров - 30 декабря 2014 года «Объединенный институт ядерных исследований» подписал договор о бесплатном приеме-передаче «ЯВЫ» нашему Институту ядерной физики. РГП «Институт ядерной физики» приняло установку на свой баланс. Так что прославленная журналистами «ЯВА» вновь вернулась в собственность Казахстана.

«Я надеюсь, что рано или поздно ученые Казахстана и России будут использовать уникальное сооружение сообща. На сегодня есть договоренность между Национальным ядерным центром РК и международной организацией ядерной физики, находящейся в Дубне, о совместном использовании этого объекта», - проинформировал С.Енсегенов. В первую очередь здесь планируется возобновить научные исследования, для которых требуются высокая температура и давление.

«Для нас главное, чтобы на установке не было ядерных взрывов, а шли научные работы. Или производились в промышленных масштабах не только алмазы, но и поликристаллы нитрата бора, многие другие сверхтвердые материалы», - говорит член координационного совета антиядерного движения «Нарын» Мансур Куанышалиев.



Понять и Мансура, и жителей этого района можно. На Азгирском ядерном полигоне в Атырауской области в 1966-1979 годах было произведено 17 подземных ядерных взрывов. Так что повторения смертоносных взрывов, пусть и не под землей, а в установке, никто не хочет. Мы же теперь будем надеяться, что установка, которая до сих пор считается уникальной по своим возможностям, может стать еще одним трамплином для развития инновационных технологий нашей страны.

А еще депутаты Атырауского областного маслихата предложили проложить на установку туристический маршрут. Думается, иностранцев, которые захотят побывать в настоящей пустыне, увидеть это чудо военной техники прошлого, будет вполне достаточно.