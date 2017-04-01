Сделка с Цеснабанком не окажет влияния на финансовый сектор - БЦК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В АО «Банк ЦентрКредит» прокомментировали намерение корейского Kookmin Bank продать свою долю в БЦК, а также переговоры о слиянии с АО «Цеснабанк», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На текущий момент Цеснабанк еще не выкупил долю Kookmin Bank. Предполагается, что завершение процесса смены акционеров произойдет во второй половине апреля 2017 года. Считаем, что указанная сделка не окажет существенного влияния на финансовый рынок», - говорится в ответе на официальный запрос Казинформа.



Напомним, что корейский банк приобрел 23% долю в казахстанском в 2008, затем в 2010-ом Kookmin довел свою долю до 42%. При этом 30% - это простые акции, а 10% - привилегированные.



На сегодня доля Kookmin Bank в БЦК составляет 41,9% . По сообщению корейского СМИ эта доля обошлась в 939,2 млрд вон.

Интересно, что в мае 2013 председатель правления БЦК Владислав Ли сообщал СМИ о том, что вопрос приобретения контрольного пакета акций в АО «Банк ЦентрКредит» (БЦК) южнокорейским Kookmin Bank Co Ltd может быть решен к 2017.



«Вопрос приобретения контрольной доли Kookmin Bank в «ЦентрКредите» - это вопрос взаимоотношения между Kookmin Bank и IFC (International Finance Corporation), между акционерами. И он будет между ними обговариваться, ну, я не знаю когда, но это произойдет где-то, может быть, к 2017 году, - говорил Владислав Ли. - Вообще у Kookmin Bank опцион на приобретение, на выкуп акций у IFC».



Другой акционер БЦК - International finance corporation, владевший акциями в количестве, равном 10,0% от общего количества размещенных банком акций, продал их Байсеитову Бахытбеку Рымбековичу. Сделка состоялась 15 марта. В результате изменений доля Байсеитова Бахытбека Рымбековича составляет 44,5% от общего количества голосующих акций.



Ранее сообщалось о том, что Нацбанк выдал разрешение Цеснабанку на значительное участие в уставном капитале акционерного общества «Банк ЦентрКредит».