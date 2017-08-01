Сборник твитов Трампа поступил в продажу в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборник твитов президента США Дональда Трампа с иллюстрациями карикатуриста Шеннона Уиллера поступил в продажу в США, сообщает ТАСС.

В аннотации к сборнику под названием Sh*t My President Says: The Illustrated Tweets of Donald J. Trump отмечается следующее: "У (32-го президента США) Франклина Делано Рузвельта было радио, у (35-го президента США) Джона Кеннеди было телевидение, у Трампа есть Twitter".



Автор сборника считает, что твиты Трампа позволяют раскрыть и понять особенности характера 45-го президента страны, которого многие считают непредсказуемым. "Я прочел более 30 тысяч твитов Трампа. Не стану вдаваться в подробности, но я совсем потерял вкус к пудингу и перестал смотреть британские драматические сериалы из жизни врачей", - сказал Уиллер.



Трамп после инаугурации начал пользоваться официальным президентским аккаунтом в Twitter, однако при этом продолжил публиковать сообщения на своей личной странице в этом сервисе. Республиканец уделяет повышенное внимание социальным сетям, как средству информации и общения со своими сторонниками. Он ранее заявлял, что без возможности доводить с помощью соцсетей свои мысли до общественности он никогда, по его мнению, не стал бы президентом США.



Трампа можно считать одним из наиболее известных пользователей Twitter. На его аккаунт, созданный в марте 2009 года, подписаны 35 млн человек, в нем опубликовано более 35 тыс. записей. Трамп неоднократно заявлял, что эта платформа позволяет ему общаться с американцами без посредников.