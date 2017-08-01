Сборная Казахстана выступит на ЧМ по летнему биатлону 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная РК по биатлону, после окончания УТС в болгарском местечке Белмекене, выезжает в Россию для участия в летнем чемпионате мира по биатлону. Об этом передает Sports.kz.

В составе мужской сборной по биатлону следующие атлеты: Василий Подкорытов, Антон Пантов, Максим Браун, Роман Еремин, Владислав Витенко, Тимур Куц, Тимур Хамитгатин.



В женской сборной по биатлону: Галина Вишневская, Дарья Климина (Усанова), Алина Райкова, Анна Кистанова, Елизавета Бельченко, Анастасия Кондратьева.



Дополнительно к нашим атлетам присоединятся юниоры Евгения Красикова и Дмитрий Колесников.



Напомним, что с 22 по 28 августа в городе Чайковском (Россия) пройдет чемпионат мира по летнему биатлону.









