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Сборная Казахстана выступит на ЧМ по летнему биатлону

Сборная Казахстана выступит на ЧМ по летнему биатлону
18 Августа 2017 18:39 124

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная РК по биатлону, после окончания УТС в болгарском местечке Белмекене, выезжает в Россию для участия в летнем чемпионате мира по биатлону. Об этом передает Sports.kz.

В составе мужской сборной по биатлону следующие атлеты: Василий Подкорытов, Антон Пантов, Максим Браун, Роман Еремин, Владислав Витенко, Тимур Куц, Тимур Хамитгатин.

В женской сборной по биатлону: Галина Вишневская, Дарья Климина (Усанова), Алина Райкова, Анна Кистанова, Елизавета Бельченко, Анастасия Кондратьева.

Дополнительно к нашим атлетам присоединятся юниоры Евгения Красикова и Дмитрий Колесников.

Напомним, что с 22 по 28 августа в городе Чайковском (Россия) пройдет чемпионат мира по летнему биатлону.


Сборная Казахстана выступит на ЧМ по летнему биатлону

Сборная Казахстана выступит на ЧМ по летнему биатлону 

Ключевые слова: Спорт,
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