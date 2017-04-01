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Сборная Казахстана по футзалу во второй раз вышла в финальную часть чемпионата Европы

Сборная Казахстана по футзалу во второй раз вышла в финальную часть чемпионата Европы
11 Апреля 2017 22:13 179

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские футзалисты успешно выступили в основном квалификационном раунде ЕВРО-2018 и обеспечили себе участие в финальной части турнира, сообщает Sports.kz.

Также на чемпионат Европы, который пройдет с 30 января по 10 февраля 2018 года в Любляне, уже квалифицировались сборные Словении (хозяева), Италии и России.

Отметим, что Казахстан примет участие в финальной части чемпионата Европы во второй раз - на ЕВРО-2016 в Белграде (Сербия) наша команда заняла третье место. 

 

 

Ключевые слова: Спорт,
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