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Сборная Казахстана начинает матчи отборочного этапа ЧЕ-2018 по футзалу

Сборная Казахстана начинает матчи отборочного этапа ЧЕ-2018 по футзалу
7 Апреля 2017 18:27 333

  АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартует основной раунд отборочного этапа чемпионата Европы по футзалу 2018 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В отборочном этапе примут участие команды Казахстана, Чехии, Македонии и Дании. 

«Наша команда, несмотря на статус фаворита, серьезно настраивается на каждый матч, потому что в основном раунде слабых соперников не бывает. Тем более, что выступаем дома, перед своими болельщиками, мы не можем их подвести»,- говорит главный тренер сборной Казахстана Алесио.

Тренера команд-соперников восхищены «Алматы Ареной», которая примет игры турнира, и также отмечают, что им предстоят интересные и захватывающие игры.

Матчи пройдут в один круг. Победитель группы получает прямую путевку в финальную стадию чемпионата Европы. Кроме того,  семь команд занявшие вторые позиции и лучший из обладателей третьих мест будут вести борьбу за оставшиеся четыре путевки на ЕВРО-2018.  Всего в финальной стадии сыграют 12 сборных.


Сборная Казахстана начинает матчи отборочного этапа ЧЕ-2018 по футзалу

 

 

Ключевые слова: Алматы, Спорт,
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