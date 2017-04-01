Сборная Казахстана начинает матчи отборочного этапа ЧЕ-2018 по футзалу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартует основной раунд отборочного этапа чемпионата Европы по футзалу 2018 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В отборочном этапе примут участие команды Казахстана, Чехии, Македонии и Дании.

«Наша команда, несмотря на статус фаворита, серьезно настраивается на каждый матч, потому что в основном раунде слабых соперников не бывает. Тем более, что выступаем дома, перед своими болельщиками, мы не можем их подвести»,- говорит главный тренер сборной Казахстана Алесио.



Тренера команд-соперников восхищены «Алматы Ареной», которая примет игры турнира, и также отмечают, что им предстоят интересные и захватывающие игры.



Матчи пройдут в один круг. Победитель группы получает прямую путевку в финальную стадию чемпионата Европы. Кроме того, семь команд занявшие вторые позиции и лучший из обладателей третьих мест будут вести борьбу за оставшиеся четыре путевки на ЕВРО-2018. Всего в финальной стадии сыграют 12 сборных.



