Сборная Ирана квалифицировалась на ЧМ-2018 по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Ирана одержала победу над командой Узбекистана со счётом 2:0 в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне Азия и в 5-й раз вышла на ЧМ, сообщает информационное агентство «ИРНА».

Как сообщает ИРНА, сборная Ирана (2:0) обыграла сборную Узбекистана в очередном матче отборочного турнира и в качестве первой азиатской команды стала третьим участником ЧМ-2018. Ранее вышла команда Бразилии и сборная России сыграет на турнире, как его хозяйка.



Нападающий Сердар Азмун забил первый гол на 23-й минуте и сделал результативную передачу. На 50-й минуте иранцы получили право на пенальти, но Масуд Шоджаи не сумел забить гол. А на 88-й минуте Мехди Тареми удвоил преимущество хозяев. Иранцы, лидирующие в группе А, вышли на ЧМ-2018.

Сборная Ирана раньше принимала участие в ЧМ-1978 года в Аргентине, ЧМ-1998 года во Франции, ЧМ-2006 года в Германии и ЧМ-2014 года в Бразилии.

Впервые сборная Ирана во второй раз подряд вышла на чемпионат мира.