Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -5 °С
Алматы: 5 °С
USD 318.68 EUR 393.06
RUB 5.71 CNY 50.53
Скачать

Сбивший насмерть девочку в Атырау получил условный срок

27 Февраля 2018 21:46 146
Поделиться:
Сбивший насмерть девочку в Атырау получил условный срок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - К условному сроку приговорен в Атырау водитель Lada Largus, насмерть сбивший ребенка, переходившего дорогу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда №2 города.

Новости по теме

Юная туристка погибла на горнолыжном курорте в ВКО
Ребенка спасли из горящего автомобиля гвардейцы в Астане Восемь человек отравились угарным газом в Шымкенте

Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый в декабре 2017 года на автомашине марки Lada Largus совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу. В результате девочка скончалась в Атырауской детской больнице.

По уголовному делу сторонами было составлено процессуальное соглашение о признании вины.

«Суд, учитывая чистосердечное раскаяние подсудимого и отсутствие судимости, возмещение ущерба потерпевшей, признал его виновным в совершении преступления, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с лишением права управлять транспортным средством сроком на 2 года 6 месяцев», - говорится в сообщении суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия, ДТП, Суды,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив