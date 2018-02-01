Сбивший насмерть девочку в Атырау получил условный срок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - К условному сроку приговорен в Атырау водитель Lada Largus, насмерть сбивший ребенка, переходившего дорогу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда №2 города.

Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый в декабре 2017 года на автомашине марки Lada Largus совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу. В результате девочка скончалась в Атырауской детской больнице.

По уголовному делу сторонами было составлено процессуальное соглашение о признании вины.

«Суд, учитывая чистосердечное раскаяние подсудимого и отсутствие судимости, возмещение ущерба потерпевшей, признал его виновным в совершении преступления, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с лишением права управлять транспортным средством сроком на 2 года 6 месяцев», - говорится в сообщении суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.