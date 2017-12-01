СБ ООН в третий раз за год ужесточил санкции против КНДР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Совет Безопасности ООН в пятницу ужесточил санкции в отношении КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты, установив ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также потребовав от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов. Соответствующий проект резолюции, подготовленный США, получил поддержку всех 15 стран - членов Совбеза, включая Россию и Китай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В документе СБ ООН «самым решительным образом» осудил пуск ракеты, а также в ультимативной форме подчеркнул, что КНДР «не будет проводить дальнейших пусков с использованием технологии баллистических ракет, ядерных испытаний и любых других провокаций».



Импортные и экспортные ограничения



Согласно резолюции, поставки сырой нефти в страну будут ограничены до 4 млн баррелей в год, а продуктов нефтепереработки - до 500 тыс. баррелей. Таким образом, импорт бензина, дизельного топлива и других горюче-смазочных материалов будет сокращен на 90% по сравнению с уровнем, предусмотренным в середине 2017 года. При этом Совбез выразил решимость ввести еще более жесткие ограничения на поставки нефтепродуктов в КНДР в случае новых провокаций Пхеньяна.



Кроме того, СБ ООН потребовал от стран немедленно начать высылку северокорейских рабочих со своей территории и завершить этот процесс к концу 2019 года. Предполагается, что это позволит лишить Пхеньян наличных средств, необходимых для осуществления ракетно-ядерной программы. По данным американских властей, каждый год трудовые мигранты приносят в госказну КНДР более 500 млн долларов.



Другие меры, предусмотренные резолюцией, включают запрет на импорт в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также на закупку основных северокорейских экспортных товаров. Ранее Совбез ввел эмбарго на покупку у КНДР угля, текстиля и морепродуктов. Новые меры распространяются на оставшиеся товары, включая продукты питания, сельскохозяйственную продукцию и промышленное оборудование. По оценкам США, это лишит Пхеньян еще 200 млн долларов.



Помимо этого, СБ ООН также поручил странам досматривать в своих территориальных водах суда, экипаж которых подозревают в транспортировке запрещенных товаров. Предусматривает резолюция и внесение в санкционные списки ООН новых лиц и организаций, имеющих отношение к ракетно-ядерной программе Пхеньяна.



Четвертая резолюция по КНДР за год



Документ стал четвертой резолюцией по КНДР, принятой Советом Безопасности с начала года, и третьим решением об ужесточении международных санкций против Пхеньяна за 12 месяцев. Как и в предыдущих документах, в одобренной в пятницу резолюции подчеркивается, что предусмотренные ею рестрикции не предназначены для того, чтобы усугубить гуманитарную ситуацию в КНДР, а также создать помехи в работе международных организаций, оказывающих помощь северокорейскому населению. Для этого в резолюции предусмотрены специальные изъятия, которые, к примеру, позволяют поставлять в страну запчасти для пассажирских авиалайнеров.



Сразу после голосования постоянный представитель США при ООН Никки Хейли поблагодарила делегации других стран за поддержку резолюции. По ее словам, осуществив 29 ноября запуск межконтинентальной баллистической ракеты, «режим Ким Чен Ына попытался показаться великой державой в то время, когда его народ голодает, а солдаты бегут». Она назвала введенные Совбезом санкции «беспрецедентным ответом» на «беспрецедентный вызов со стороны непокорного государства».



Хейли подробно остановилась на пункте принятой резолюции, содержащем угрозу дальнейшего ужесточения санкций против КНДР в случае новых провокаций. «Это посылает Пхеньяну четкий сигнал, что за следующим демонстративным неповиновением [резолюциям СБ ООН] последует новое наказание и изоляция», - подчеркнула она.