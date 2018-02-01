СБ ООН принял резолюцию о прекращении боевых действий в Сирии на 30 дней

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В субботу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2401, предусматривающую незамедлительное прекращение огня в Сирии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ООН.

Члены Совбеза потребовали, чтобы все стороны конфликта прекратили боевые действия по всей Сирии как минимум на 30 дней. Гуманитарная пауза позволит доставить помощь нуждающимся и эвакуировать больных и раненых.

«Сразу же после прекращения огня все стороны должны обеспечить безопасный, беспрепятственный и беспрерывный еженедельный доступ для гуманитарных колонн Организации Объединенных Наций и ее партнеров», - говорится в документе.

Члены Совбеза напомнили, что 5,6 миллиона сирийцев остро нуждаются в гуманитарной помощи. Из них 3 миллиона находятся в труднодоступных или осажденных районах.

В резолюции содержится требование ко всем сторонам конфликта соблюдать принципы международного гуманитарного права и обеспечить безопасность медицинских работников, больниц и других медицинских учреждений.

При этом члены Совбеза подчеркнули, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против ДАИШ, «Аль-Каиды», Фронта «Ан-Нусра» и других террористических организаций.

Члены Совбеза также призвали стороны конфликта снять осаду с жилых районов в Восточной Гуте, Ярмуке, Фуа и Кефрайе.



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