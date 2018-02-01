СБ ООН принял резолюцию о прекращении боевых действий в Сирии на 30 дней
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В субботу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2401, предусматривающую незамедлительное прекращение огня в Сирии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ООН.
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Члены Совбеза потребовали, чтобы все стороны конфликта прекратили боевые действия по всей Сирии как минимум на 30 дней. Гуманитарная пауза позволит доставить помощь нуждающимся и эвакуировать больных и раненых.
«Сразу же после прекращения огня все стороны должны обеспечить безопасный, беспрепятственный и беспрерывный еженедельный доступ для гуманитарных колонн Организации Объединенных Наций и ее партнеров», - говорится в документе.
Члены Совбеза напомнили, что 5,6 миллиона сирийцев остро нуждаются в гуманитарной помощи. Из них 3 миллиона находятся в труднодоступных или осажденных районах.
В резолюции содержится требование ко всем сторонам конфликта соблюдать принципы международного гуманитарного права и обеспечить безопасность медицинских работников, больниц и других медицинских учреждений.
При этом члены Совбеза подчеркнули, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против ДАИШ, «Аль-Каиды», Фронта «Ан-Нусра» и других террористических организаций.
Члены Совбеза также призвали стороны конфликта снять осаду с жилых районов в Восточной Гуте, Ярмуке, Фуа и Кефрайе.
Фото: © EPA/ANDREW GOMBERT
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