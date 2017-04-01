Сайт для жалоб на медучреждения презентовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы презентовали новый портал www.almatymed.kz, куда пользователи могут обратиться с жалобой на медицинские учреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сайт разработан управлением здравоохранения города Алматы совместно с прокуратурой города. Портал создан для повышения доступности актуальной и полезной информации о системе здравоохранения Алматы, видах и объемах, форме оказания медицинской помощи, законных правах.

Заместитель прокурора Алматы Жандос Умиралиев отметил, что сайт также создан с целью установления обратной связи в виде отзыва, жалобы, рейтинга, электронных сообщений, фото- и видеоматериалов.

«Есть недостатки в работе в сфере здравоохранения, было много жалоб, обращений на действия врачей. Как показывает анализ, эти обращения из года в год растут: если в 2015 году таких обращений было 250, в 2016 - 500. Есть критические публикации в адрес медучреждений, которые находят подтверждение в ходе проверок. Понимая ситуацию, как правозащитный орган, мы внедрили информационную систему», - сказал Умиралиев.

Как рассказал разработчик сайта, исполнительный директор Ассоциации клиник Алматы Расул Дюсенов, в базе данных зарегистрированы 65 медицинских организаций и около 600 специалистов. Каждый день этот список пополняется. На создание сайта было затрачено около 90 тысяч тенге, в эту сумму вошли услуги хостинга и приобретение некоторых программных продуктов.

«Любая жалоба или пожелание будет рассматриваться. К сайту подключены и сами медицинские учреждения, которые могут рассмотреть жалобу, не вынося за пределы организации. Если жалоба не удовлетворена, то она через портал становится на контроль уполномоченного органа - здесь вовлекаются госорганы и общественные объединения», - сказал Дюсенов.