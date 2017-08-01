Саудовская Аравия разрешила въезд катарским паломникам на хадж

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Король Саудовской Аравии Салман бен Абдулазиз дал указание разрешить катарским паломникам въезжать в Саудовскую Аравию через сухопутную границу без электронных разрешений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Решение саудовского монарха состоялась благодаря посредничеству члена королевской семьи Катара шейха Абдуллы бин Али бин Абдулла бен Джасем Аль Тани. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман принял в среду вечером шейха Абдуллу бин Али бин Абдулла бен Джасем Аль Тани во дворце Аль-Салам в Джидде.

Во время встречи шейх Абдулла подтвердил, что братские отношения между Королевством и Катаром глубоко укоренены в истории. Шейх Абдулла предложил посредничество для возможности пересечения двусторонней границы в районе Салвы.

Король КСА согласился открыть пересечение границы в районе Салвы всем гражданам Катара, которые хотят осуществить паломничество во время хаджа. Кроме того, король разрешил гражданам Катара пересекать границу без необходимых электронных пропусков, используемых для паломников.

Кроме того, король Салман дал указание осуществить перевозку всех катарских паломников из международного аэропорта Кинг Фахад в Даммам, а также международный аэропорт Аль-Аса, который будет осуществляться бесплатно, и часть программы Салмана Бина Абдула Азиза Аль Сауда для Хаджа и Умры.

В дополнение к этому, король Салман приказал отправить самолеты Саудовской Аравии в Доху для перевозки всех катарских паломников непосредственно в Джидду и за все их расходы, которые будут покрыты за его счет.