Саудовская Аравия пожертвовала $27 млн на помощь сирийцам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Саудовская Аравия развернула кампанию общенационального масштаба по предоставлению помощи сирийским беженцам. В том числе планируется помочь сирийцам, эвакуированным на прошлой неделе из Восточного Алеппо, где проходит масштабная операция правительственных войск по зачистке города от боевиков, передает newsru.com.

Инициатором выступил король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, сообщает The New Arab. Монарх предложил начать кампанию по сбору средств во вторник, 27 декабря.

«Хранитель двух святынь, король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд предложил запустить массовую кампанию... для оказания помощи братскому сирийскому народу», - говорится в сообщении государственного информационного агентства SPA.

По словам монарха, власти королевства выделили на помощь сирийцам 100 млн риалов (почти 27 млн долларов). Собранные средства пойдут на создание лагеря для перемещенных жителей Сирии, а также на продовольствие и необходимую помощь. Король не уточнил, где именно будет создан центр для размещения беженцев.

При этом Саудовская Аравия является ключевым сторонником сирийских повстанцев, ведущих борьбу против режима президента Сирии Башара Асада, которого, в свою очередь, поддерживает Иран. Ранее королевство неоднократно критиковали за то, что оно не пускает сирийских беженцев на свою территорию. В Эр-Рияде эти заявления опровергают.

Крупный сирийский город Алеппо остается местом боевых действий с 2012 года, когда его восточную часть захватили исламистские и оппозиционные группировки, а западная осталась под контролем правительственных сил. В середине декабря 2016 года сирийской армии удалось получить полный контроль над городом.

Накануне пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что число эвакуированных из Алеппо достигло 44 тысяч человек, сообщало РИА Новости.

На протяжении всех операций по освобождению города западные страны обвиняли правительство Асада, Россию и Иран в том, что из-за их действий страдает мирное население. 19 декабря Совбез ООН принял резолюцию о наблюдении за эвакуацией мирного населения Алеппо и необходимости оказания гуманитарной помощи.

За время пятилетнего конфликта в Сирии около 11 миллионов людей были вынуждены покинуть страну. В результате боевых действий, начавшихся в 2011 году, были убиты по меньшей мере 300 тысяч человек.