Саудовская Аравия избавляется от зарплатного неравенства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Накануне своего визита в США наследный принц королевства Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дал интервью программе 60 minutes канала CBS.

Во время интервью наследник престола ответил на множество вопросов, в том числе поделился своими мыслями об эмансипации женщин в Саудовской Аравии.

На вопрос равны ли оба пола в Саудовской Аравии, Мухаммед бен Салман ответил «безусловно». «Все мы - люди и между нами нет никакой разницы», - сказал он.

Будущий правитель Саудовской Аравии также добавил, что страна разрабатывает особую инициативу, которая будет запущена в ближайшем будущем.

«Мы работаем над инициативой, направленной на то, чтобы разработать нормы, которые гарантируются равную оплату труда для мужчин и женщин», - заявил он в интервью каналу CBS.

Наследный принц также добавил, что обеспокоен тем фактом, что лишь 22% женщин в Саудовской Аравии работают, и он хочет, чтобы эта цифра выросла.

CBS отмечает, что наследный принц Мухаммед бен Салман считается реформатором. Он не только борется с коррупцией, но и пытается изменить консервативные законы, ограничивающие права женщин королевства.

Помимо инициативы по равной оплате труда, озвученной в интервью, за последний год Саудовская Аравия разрешила женщинам посещать футбольные матчи, работать в ресторанах, а также водить автомобиль. По всей стране были открыты автошколы для женщин. В одной только автошколе при Университете имени принцессы Нуры будут обучаться вождению около 70 тысяч женщин.