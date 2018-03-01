Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 1 °С
Алматы: 18 °С
USD 322.72 EUR 397.56
RUB 5.61 CNY 51.04
Скачать

Саудовская Аравия избавляется от зарплатного неравенства

19 Марта 2018 15:13 194
Поделиться:
Саудовская Аравия избавляется от зарплатного неравенства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Накануне своего визита в США наследный принц королевства Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дал интервью программе 60 minutes канала CBS.

Во время интервью наследник престола ответил на множество вопросов, в том числе поделился своими мыслями  об эмансипации женщин в Саудовской Аравии.

На вопрос равны ли оба пола в Саудовской Аравии, Мухаммед бен Салман ответил «безусловно». «Все мы - люди и между нами нет никакой разницы», - сказал он.

Будущий правитель Саудовской Аравии также добавил, что страна разрабатывает особую инициативу, которая будет запущена в ближайшем будущем.

«Мы работаем над инициативой, направленной на то, чтобы разработать нормы, которые гарантируются равную оплату труда для мужчин и женщин», - заявил он в интервью каналу CBS.

Наследный принц также добавил, что обеспокоен тем фактом, что лишь 22% женщин в Саудовской Аравии работают, и он хочет, чтобы эта цифра выросла.

CBS отмечает, что наследный принц Мухаммед бен Салман считается реформатором. Он не только борется с коррупцией, но и пытается изменить консервативные законы, ограничивающие права женщин королевства.

Помимо инициативы по равной оплате труда, озвученной в интервью, за последний год Саудовская Аравия разрешила женщинам посещать футбольные матчи, работать в ресторанах, а также водить автомобиль. По всей стране были открыты автошколы для женщин. В одной только автошколе при Университете имени принцессы Нуры будут обучаться вождению около 70 тысяч женщин. 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Экономика,
Поделиться:

Перевод:

Татьяна Кудренок

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тулекбаева Айгуль
Тулекбаева Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив