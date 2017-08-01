Сауат Мынбаев протестировал ноу-хау - симулятор ремней безопасности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошло тестирование симулятора ремней безопасностей, разработанного по заказу национальной компании «КазМунайГаз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принцип действия тренажера прост - человек усаживается в водительское кресло, пристегивается, после чего в низкоскоростном режиме (до 10 км/ч) следует удар в импровизированное препятствие. Как правило, говорят организаторы презентации, отношение работников к использованию ремней безопасности после подобного тестирования резко меняется - сила столкновения убеждает лучше любых лозунгов и правил!» - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице нацкомпании.









Департамент обеспечения безопасности и охраны труда КМГ привел печальную статистику ДТП в Казахстане. Из 52 стран с самой высокой смертностью в дорожно-транспортных происшествиях наиболее тяжелая обстановка - в странах СНГ. «Лидерство» в этом невеселом списке принадлежит нашей стране. В буквальном смысле кровью написаны цифры о погибших на дорогах республики в результате превышения скорости и нарушения правил безопасности.



Выступая перед коллегами, председатель правления НК КМГ Сауат Мынбаев отметил, что НК КМГ придает особое значение проектам в области безопасности и охраны труда, считая это важнейшим показателем технологичности компании.



По словам С. Мынбаева, в НК КМГ и в ее подрядных организациях - более 20 тысяч единиц автотранспорта, перевозящего как грузы, так и пассажиров. При этом на сегодняшний день национальная компания не является образцом соблюдения норм безопасности в сфере автоперевозок, в том числе в части применения ремней безопасности.









«Cогласно данным внутренних проверок и опросов, регулярно используют ремни менее 30 процентов работников компании. Соответственно, более 2/3 наших работников ежедневно подвергает себя опасности гибели или получения тяжелых травм. Безусловно, такое положение нужно менять», - подчеркнул глава КМГ.



Сауат Мынбаев в числе первых протестировал симулятор ремней безопасности, подчеркнув, что «убеждающую силу» тренажера-конвинсера должны будут в обязательном порядке испытать все работники группы компаний «КазМунайГаз» - согласно разработанному в НК КМГ графику.