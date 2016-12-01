«Сарыарка» в гостях переиграла «Челмет» в матче ВХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Карагандинская «Сарыарка» в матче ВХЛ в Челябинске обыграла местный «Челмет» - 3:0, сообщает Sports.kz.

Начало заброшенным шайбам в первом периоде положил Иван Мищенко, за ним отличился Нериюс Алишаускас. Во втором отрезке отрыв гостей увеличил Олег Ломако, чей гол стал во встрече заключительным.

26 декабря в Тюмени «Сарыарка» встретится с «Рубином».

«Челмет» - «Сарыарка» 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Пресс-служба ХК «Сарыарка» предствила видеоинтервью защитника и вратаря хоккейного клуба из Караганды.

Как отметил Иван Груздев (защитник ХК «Сарыарка»): «Челмет» - молодая команда, хорошее движение, они немного нестандартно играют - где -то по двоё «садятся». И нам нужно было играть быстрее, отдавать пас партнёру. Если мы не успевали - они садились, и возникали небольшие пожары у наших ворот. Сегодня хорошо сыграл наш вратарь Георгий Гелашвили, и ребята - нападающие и защитники реализовали свои моменты. В целом, была хорошая игра и мы заслуженно победили. Спасибо болельщикам! Особенно тем, кто пришёл поболеть за нас на матче в Челябинске».

В свою очередь Георгий Гелашвили (вратарь ХК «Сарыарка») добавил: «Сегодня все ребята здорово отыграли - знали, что «Челмет» не забил в прошлой игре, и поэтому они хотели в сегодняшнем матче в атаке прибавить. Но мы хорошо сыграли в обороне. Удачно защитники забили - от синей линии здорово поработали. Всех партнёров хотел бы поблагодарить за эту игру. Хочу поздравить и сказать спасибо всем болельщикам - тем, кто пришёл сегодня поболеть за нас, и тем кто смотрел за нами в Караганде».



