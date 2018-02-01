«Сарыарка» разгромила «Металлург» и повела в серии - 3:1

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Карагандинская «Сарыарка» со счетом 5:2 обыграла в гостях новокузнецкий «Металлург» и повела в серии 1/8 финала ВХЛ - 3:1, передает СИА «SPORTINFORM».

За гостей забили Ковалев, Ердаков (дважды), Тополь и Тамбиев. За хозяев отличились Коростин и Локтев.

Пятый матч серии до четырех побед состоится 3-го марта в Караганде.

Фото с сайта ХК «Металлург»