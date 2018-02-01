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«Сарыарка» разгромила «Металлург» и повела в серии - 3:1

28 Февраля 2018 21:09 193
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«Сарыарка» разгромила «Металлург» и повела в серии - 3:1

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Карагандинская «Сарыарка» со счетом 5:2 обыграла в гостях новокузнецкий «Металлург» и повела в серии 1/8 финала ВХЛ - 3:1, передает СИА «SPORTINFORM».

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За гостей забили Ковалев, Ердаков (дважды), Тополь и Тамбиев. За хозяев отличились Коростин и Локтев.

Пятый матч серии до четырех побед состоится 3-го марта в Караганде.

Фото с сайта ХК «Металлург»

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Ключевые слова: Спорт,
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