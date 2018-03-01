«Сарыарка» проиграла «Металлургу» в матче плей-офф ВХЛ
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В пятом матче 1/8 финала Кубка Петрова в Караганде «Сарыарка» сыграла с новокузнецким «Металлургом», передает Sports.kz.
Уже в первом периоде новокузнечане дважды вырывались вперед - Евгений Григоренко, оформил дубль, и дважды карагандинцы догоняли усилиями Константина Соколова и Станислава Альшевского.
Во второй двадцатиминутке Илья Антоновский из «Сарыарки» и Данил Романцев из «Металлурга» обменялись шайбами.
В третьем отрезке игры Павел Медведев и Кирилл Маслов из Новокузнецка приносят победу гостям.
6 марта в Нововкузнецке состоится шестой матч 1/8 финала Кубка Петрова между карагандинской «Сарыаркой» и «Металлургом».
«Сарыарка» - «Металлург» 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)
Счет в серии: 3:2
Шайбы:
0:1 - 03:48 Григоренко (Макаров). В равенстве
0:2 - 11:49 Григоренко (Маслов, Макаров). В большинстве
1:2 - 16:32 Соколов (Юксеев). В равенстве
2:2 - 19:27 Альшевский (Тополь, Ердаков). В большинстве
3:2 - 27:48 Антоновский (Валицкий). В большинстве
3:3 - 37:10 Романцев (Чернов). В большинстве
3:4 - 40:33 Медведев (Чернов). В равенстве
3:5 - 54:32 Маслов (Романцев, Чурляев). В равенстве
Вратари: Костин - Литвинов
Штраф: 24:24 (14:12, 4:4, 6:8)
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