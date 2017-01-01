«Сарыарка» на последней минуте вырвала победу у «Молота-Прикамье»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гол на последней секунде основного времени позволяет «Сарыарке» вырвать победу в овертайме в матче Высшей хоккейной лиги, прошедшем в Караганде.
Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Сарыарка»
«Игра началась очень активно. Забили быстрый гол, пропустили. До игры нас настраивали на соперника. Знали, что команда на ходу - восемь игр подряд они выиграли. Мы пропустили две шайбы, и в перерыве тренера дали немного другую установку, - рассказал нападающий ХК «Сарыарка» Исаак Валицкий. - После, мы стали немного раскатываться по-другому - шайба стала проходить, мы решили выиграть этот матч. Третий гол пропустили, но быстро реабилитировались. Всех с победой!
Впереди ещё два важных домашних матча - нам нужно обязательно выигрывать, хотелось бы ещё такого же аншлага на этих играх».
«Сарыарка» - «Молот-Прикамье» 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 - 08:37 Валицкий (Манукян). В равенстве
1:1 - 08:56 Раенко (Кулагин). В равенстве
1:2 - 11:04 Шайхулов (Филиппов). В равенстве
1:3 - 21:05 Ермолаев (Швецов). В равенстве
2:3 - 27:01 Анисин (Мищенко). В равенстве
3:3 - 59:59 Сарваров (Ситников). В большинстве
4:3 - 62:26 Орлов (Валицкий).
Вратари: Перетягин - Петров
Штраф: 12:31 (0:2, 0:29, 12:0).
14 января «Сарыарка» сыграет дома с ижевской «Ижсталью».
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