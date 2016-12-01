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Санврачи выявили фальшивое сливочное масло из России на прилавках

Санврачи выявили фальшивое сливочное масло из России на прилавках
27 Декабря 2016 13:17 93

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В результате мониторинга выяснилось, что сливочное масло торговых марок ООО «Молоко плюс» Российской Федерации, ОАО «Лепельский МКК», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Республики Беларусь, ЗАО «Урсус» Кыргызской Республики не соответствуют по показателям жирно-кислотного состава молочного жира в части соотношений массовых долей метиловых эфиров коровьего молока. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по защите прав потребителей РК.

Это значит, что вышеуказанная продукция не соответствует заявленным на этикетке свойствам и содержит растительный жир, тогда как производитель указывает, что масло изготовлено из натурального коровьего молока. Комитетом направлены уведомления производителям о принятии ими необходимых мер по недопущению обманной практики и правильной идентификации выпускаемой продукции.

Ключевые слова: Здравоохранение,
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