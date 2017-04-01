Санврачи предупредили о начале сезона клещевого энцефалита

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О начале эпидемиологического сезона клещевого энцефалита, который продлится до сентября с максимальной активностью клещей в первую половину июня, предупредили санврачи, передает МИА «Казинформ».

По информации главного санитарного врача Казахстана Жандарбека Бекшина, в 2016 году с укусами клещей в медицинские организаций обратилось 11356 человек, из них 10443 (92%) получили профилактическое лечение иммуноглобулином.

В Казахстане эндемичными по клещевому энцефалиту являются три региона - Алматинская, Восточно-Казахстанская области, город Алматы и его окрестности. В последние годы единичные случаи клещевого энцефалита начали регистрироваться в Акмолинской области.



В этой связи лица, деятельность которых связана с пребыванием в природных очагах клещевого энцефалита (лесники, егеря и другие работники лесных и охотничьих хозяйств), проходят профилактическую иммунизацию против клещевого энцефалита.

Также дважды, весной и осенью, проводится противоклещевая обработка эндемичных территорий, куда входят места размещения оздоровительных организаций для детей и взрослых; места постоянного пребывания лиц, профессия и работа которых связана с пребыванием в природном очаге; территории баз отдыха и туризма, садово-огороднических кооперативов; участки лесных массивов; наиболее часто посещаемые населением местности с хозяйственно-бытовыми и другими целями.



В 2016 году охват 2 турами дезинсекционных мероприятий составил 7356,5 га, в текущем году запланирована обработка 8340,34 га территории.



Возбудитель клещевого энцефалита передается человеку:



- при присасывании зараженного вирусом иксодового клеща вместе с обезболивающей слюной;



- при употреблении в пищу сырого молока коз, овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке;



- при раздавливании клеща или расчесывании места укуса.



Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью неспецифической (вакцинация) и специфической профилактики (применение защитных средств).



Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов (для организованных контингентов) или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий застегиваются или укрепляются резинкой. Рубашку необходимо заправить в брюки, а брюки - в носки и сапоги. Голову и шею закрыть косынкой, высоким воротником, капюшоном или другими приспособлениями.



В течение времени нахождения на природе периодически необходимо проводить осмотр одежды и тела. В случае, если вы обнаружили присосавшегося клеща, обратитесь к медработнику, если нет такой возможности, снимите клеща самостоятельно. Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, на присосавшегося клеща необходимо капнуть каплю любого масла или керосина, и, захватив пинцетом или прочной ниткой, путем покачивания постепенно извлечь. Если остается хоботок в коже, то удалите его как занозу, а место укуса смажьте настойкой йода и тщательно вымойте руки.



Для защиты от клещей можно использовать отпугивающие средства - репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.



В неблагополучных территориях по клещевому энцефалиту необходимо употреблять молоко только после его кипячения. Кроме того, опасным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: сметана, масло и т.д.



Лицам с укусами клещей необходимо обратиться в ближайшую медицинскую организацию в течение первых суток и провести экстренную профилактику.



Клещевой энцефалит - острое инфекционное, трансмиссивное, природно-очаговое заболевание, характеризуется поражением различных органов и систем, в первую очередь, центральной нервной системы. Исходом его при тяжелом течении могут быть стойкие параличи, приводящие к инвалидности.