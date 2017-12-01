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Санта-Клаус доставил пять миллиардов подарков

25 Декабря 2017 11:00 455
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Санта-Клаус доставил пять миллиардов подарков

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новогодний волшебник Санта-Клаус доставил 5 миллиардов подарков в ходе рождественского турне по миру, передает в своей онлайн-трансляции Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD). Об этом сообщает РИА Новости.

В воскресенье Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном Полюсе около 16.00 аст на санях, запряженных девятью оленями. Спустя первые четыре часа полета он успел порадовать подарками более миллиарда детей и взрослых.

Первым населенным пунктом, в который прибыл сказочный персонаж, стало российское село Новое Чаплино в Чукотском автономном округе. После этого Санта-Клаус успел посетить еще несколько российских городов.

Проект «NORAD следит за Сантой» был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).

Ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать его маршрут, NORAD использует четыре системы контроля - спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные «Санта-камеры», видео с которых доступно на YouTube.

Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки - оленя Рудольфа.

 

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Ключевые слова: США, Россия,
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